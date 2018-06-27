Неделя в цифрах

2 службы из 9 контролирующих органов – Государственная пограничная служба и Государственная фискальная служба – останутся работать на пунктах пропуска после изменения системы управления границей, отмечают в правительстве Украины.

5 лет понадобится экономикам ведущих стран мира, которые входят в G20, чтобы вернуться к уровню 2008 года, прогнозируют в международном рейтинговом агентстве Moody's.

6 политических заключенных были помилованы президентом Беларуси Александром Лукашенко, сообщают белорусские СМИ. Решение о помиловании и освобождении из мест лишения свободы принято, в том числе, в отношении экс-кандидата в президенты Беларуси Николая Статкевича.

10 инвесторов проявляют интерес к покупке Одесского припортового завода, приватизация которого должна состояться до конца 2015 года, сообщают в Минэкономики со ссылкой на Фонд госимущества. Стартовая цена предприятия составит не менее 500 000 000 долларов.

11 областей Украины находятся в зоне опасности возникновения пожаров, отмечают в Государственной службе по чрезвычайным ситуациям.

12 высокопоставленных чиновников силовых ведомств указом президента РФ Владимира Путина были освобождены от занимаемых должностей, сообщают российские СМИ.

18 новых образцов оружия и военной техники будут приняты на вооружение Вооруженными силами Украины до конца текущего года, заявил президент Украины Петр Порошенко.

23 года строгого режима для украинского режиссера Олега Сенцова требуют российские прокуроры. Для другого фигуранта дела – Александра Кольченко – прокуроры просят 12 лет заключения.

30 крупнейших государственных компаний Украины в 2014 году понесли убытки на сумму около 100 000 000 000 гривен, говорится в материалах Министерства экономического развития и торговли. При этом объем выплаченных в государственных бюджет дивидендов составил лишь 1 200 000 000 гривен.

30 человек претендовали на 1 место сотрудника новой патрульной полиции во Львове, всего было подано 13 000 анкет, сообщил министр МВД Арсен Аваков. Только 9,8% тех, кто служил в старой милиции, будут работать в патрульной полиции города.

42% россиян считают, что до президента РФ Владимира Путина не доходит полная информация о положении дел в стране, свидетельствуют данные опроса «Левада-центра». 14% респондентов уверены, что от президента РФ скрывают правду о реальной ситуации. Кроме того, 41% опрошенных полагают, что полная и адекватная информация о состоянии дел в стране скорее недоступна населению.

50% текста Налогового кодекса планируют переписать в Министерстве финансов Украины, сообщают в ведомстве. В настоящее время Минфин проводит ревизию действующего Кодекса и отмечает, что даже без изменений налоговых правил и ставок он нуждается в исправлении, в связи с чем возможно его принятие в новой редакции.

60 боевиков так называемых ДНР и ЛНР, после добровольного отказа от участия в незаконных вооруженных формированиях и началом сотрудничества с правоохранительными органами Украины, были освобождены от уголовной ответственности украинскими судами, сообщают в СБУ.

72,2% граждан поддерживают независимость Украины, свидетельствует опрос, проведенный социологической службой Центра Разумкова. Поддержка гражданами государственной независимости Украины является самой высокой за время исследования этого вопроса Центром - с 2001 года.

74-е место в списке самых свободных стран мира заняла Украина, говорится в исследовании Института Катона (США). Согласно данным исследования, самой свободной страной мира является Гонконг, на втором месте — Швейцария, на третьем — Финляндия. Самой свободной посткоммунистической страной является Чешская Республика (21-е место), самой свободной постсоветской страной — Эстония (22-е место). Литва и Латвия занимают близкие 26-е и 29-е места. Грузия находится на 48-м, Армения — на 53-м, Молдова — на 64-м, Украина — на 74-м, Казахстан — на 96-м месте. Россия расположилась на 111-м месте.

88 бывших украинских чиновников и народных депутатов лишились дипломатических паспортов, сообщают в Министерстве иностранных дел. По информации ведомства, в частности, диппаспорта были аннулированы экс-премьеру Николаю Азарову, экс-главе фракции Партии регионов Александру Ефремову, а также экс-вице-премьеру Борису Колесникову.

145 бывших работников прокуратуры АР Крым, подозреваемых в государственной измене после аннексии автономии Россией, объявлены в розыск, сообщают в ГПУ.

666 выпускников школ, которые находятся на оккупированной ДНР территории Украины, поступили в российские университеты в 2015 году, сообщают российские СМИ. Абитуриентов ДНР приняли 11 ВУЗов России.

1 372 работника Службы безопасности Украины остались на временно оккупированных территориях Крыма, Луганской и Донецкой областей, сообщают в СБУ. По информации ведомства, существует вероятность, что многие из них перешли на сторону врага.

2 869 человек были освобождены из плена боевиков на востоке Украины в течение года, заявляет уполномоченный президента Украины по мирному урегулированию ситуации в Донецкой и Луганской областях Ирина Геращенко. В заложниках остается еще 168 человек.

6 832 человека погибли на востоке Украины, начиная с апреля 2014 года, отмечают в ООН. Согласно отчета Управления по координации гуманитарных вопросов, 17 087 человек были ранены.

7 865 гривен 77 копеек средств, полученных коррупционным путем, удалось вернуть в государственный бюджет Украины за 6 месяцев 2015 года, отмечают в Госказначействе. Среди причин провала возвращения преступных активов называют в частности плохое взаимодействие различных правоохранительных органов, суда и органов исполнительной власти.

26 800 человек уклонились от прохождения воинской службы в Вооруженных силах Украины во время шестой очереди частичной мобилизации, сообщают в Главном управлении оборонного и мобилизационного планирования Генерального штаба ВСУ.

69 788 участников АТО получили статус участника боевых действий, сообщают в Минобороны.

427 500 украинцев официально считаются безработными, сообщают в Госстате. При этом, уровень безработицы в июле 2015 года по сравнению с июнем 2015 года снизился до 1,6%. На сегодняшний день пособие по безработице (в среднем, 1 270 гривен) в Украине получают 341 200 человек.

6 167 000 гривен поступили на счета Министерства обороны с начала 2015 года в рамках акции «Поддержи украинскую армию», сообщают в ведомстве. В целом, с середины марта 2014 года, на счета Минобороны поступило около 159 500 000 гривен.

42 820 000 человек составляют численность населения Украины по состоянию на 1 июля 2015 года, что на 164 000 человек меньше по сравнению с показателем на 1 июля 2014 года, сообщают в Госстате.

1 174 000 000 долларов составил объем поступлений денежных средств в Украину от украинцев из-за рубежа в первом полугодии 2015 года, сообщают в Национальном банке Украины. Кроме того, за этот период граждане перевели за пределы Украины 228 900 000долларов, а объем переводов в пределах Украины составил 33 870 000 000 гривен.

Маргарита Андреева