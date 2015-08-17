Украинцев стало меньше на 164 тысячи за год - Госстат

Об этом сообщает Государственная служба статистики Украины.

Как отмечается, данные приводятся без учета Крыма и зоны проведения антитеррористической операции.

Показатель рождаемости, по данным Госстата, в январе-июне текущего года составил 198 287 малышей. В первом полугодии 2014 года этот показатель составлял 230 772 малышей. Отрицательный прирост населения, по информации Госстата, в первом полугодии текущего года составил 106110 человек. В первом полугодии прошлого года этот показатель был ниже – 85094 человека.

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Как сообщал УНИАН, весной 2014 года после аннексии Крыма и формирования зоны антитеррористической операции на востоке страны в связи с началом активных боевых действий в регионе, численность населения Украины была существенно скорректирована и уменьшена до 43 млн с 45 млн человек. В дальнейшем этот показатель уменьшался от месяца к месяцу.