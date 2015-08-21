На сегодня из плена освобождены 2869 украинских заложников - Геращенко

Об этом сообщила уполномоченный президента Украины по мирному урегулированию ситуации в Донецкой и Луганской областях Ирина Геращенко в эфире "5 канала".

"Сегодня у нас есть обновленная информация, что на этот день - за год освобождены и найдены у нас 2 869 человек, из которых военнослужащие - это более тысячи человек, и так же гражданские лица (это вместе с журналистами, волонтерами) - они составляют более где-то 1400 человек", - рассказала она.

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Впрочем, по словам Геращенко, в заложниках остается еще 168 человек, из которых примерно 100 человек - это военнослужащие, бойцы добровольческих батальонов, представители пограничной службы и работники МВД, а также около 60 гражданских лиц.

Как известно, сегодня после длительных переговоров из плена освободили четырех украинских волонтеров.

Как сообщал УНИАН ранее, пропавшими без вести в зоне проведения АТО на востоке Украины считаются 846 человек.