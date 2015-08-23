Аваков анонсировал создание новой полиции еще в 8 городах

Министр внутренних дел Украины Арсен Аваков анонсировал создание подразделений новой полиции еще в восьми городах - областных центрах Украины.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом глава МВД заявил во время брифинга после завершения церемонии принесения военной присяги сотрудниками новой патрульной полиции Львова.

Он отметил, что на очереди запуск новой патрульной полиции в Одессе, Харькове, Николаеве, Днепропетровске. А до конца года еще в восьми городах, областных центрах Украины, будет объявлен набор.

Аваков также отметил, что до конца сентября заработает новая дорожная полиция, которая сначала на трассе Киев - Житомир заменит сотрудников Госавтоинспекции, а дальше на других автодорогах.

Что касается новой полиции Львова, то, по словам Авакова, только 9,8% тех, кто служил в старой милиции, будут работать в патрульной полиции города. Он также отметил, что во Львове был самый высокий конкурс - 30 человек на место. Всего было подано 13 тысяч анкет, из них отобрано около 600 слушателей.

«Львовяне сегодня аплодировали новой полиции... Сегодня мы дали старт их работе и теперь от них зависит, как они себя проявят на службе у государства и народа. Старой милиции, среди которых есть много хороших профессионалов, мы даем шанс продолжить службу, если они готовы к переменам и реформированию подходов к своей работе», - сказал Аваков.

В свою очередь премьер-министр Арсений Яценюк во время брифинга заявил, что в государстве также должна завершиться реформа судебной системы, органов прокуратуры и системы юстиции.

«Задача стоит перед парламентской коалицией завершить реформу правоохранительных органов и проводить системные изменения в реформировании судебной системы и органов прокуратуры. Так как было - уже не будет. Будем строить все по-новому», - отметил Яценюк.

Городской председатель Львова Андрей Садовый заявил, что руководитель новой патрульной полиции Львова Юрий Зозуля «будет иметь мою полную поддержку, как мэра города, во всем».

Как сообщили в пресс-службе областной милиции, сегодня на патрулирование Львова выходят на 50 автомобилях Toyota Prius 406 новых патрульных полицейских, среди которых 20% женщин.

Также во время принесения торжественной присяги премьер-министр вручил цветы и пожелал счастливой службы невестке погибшего год назад в АТО генерала Сергея Кульчицкого Ирине Кульчицкой, которая назначена заместителем руководителя новой полиции Львова.