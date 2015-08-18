В этом году от ответственности освобождены более 60 боевиков, которые "искренне раскаялись" - СБУ

Об этом сообщили УНИАН в пресс-центре СБУ.

Служба безопасности Украины начала программу возвращения на подконтрольную территорию Украины боевиков так называемых «ДНР/ЛНР». Программа распространяется на лиц, которые: готовы добровольно отказаться от участия в террористической деятельности и сотрудничать с правоохранительными органами Украины; не принимали участия в убийствах, пытках, изнасилованиях и других тяжких преступлениях; имеют искреннее желание исправить собственные ошибки честным трудом на благо Украины.

Основания для освобождения от уголовной ответственности для участников террористических формирований предусмотрены в рамках действующего законодательства Украины.

Только за 2015 год за добровольный отказ от участия в незаконных вооруженных формированиях, искреннее раскаяние и сотрудничество с правоохранительными органами украинскими судами освобождены от уголовной ответственности более 60 человек. Все они сейчас находятся в своих семьях. Решения судов опубликованы на сайте (www.reyestr.court.gov.ua).

СБУ доводит эту информацию до родственников боевиков, которые проживают на территории Украины. Во время индивидуальных встреч-бесед акцентируется внимание на необходимости добровольного отказа от участия в террористических формированиях, возвращении на украинскую территорию и сотрудничестве с украинскими правоохранительными органами как на условиях освобождения от уголовной ответственности. В течение двух недель такие встречи проведены с членами 52 семей.

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К этой работе широко привлечены волонтерские и общественные организации, руководители местных органов самоуправления Донбасса и Украинской православной церкви.

Так, лишь 15 августа на подконтрольную Украине территорию вернулся боевик, который, ознакомившись с программой, отказался от нахождения на временно оккупированной территории и добровольно сдался правоохранителям.