ГСЧС предупреждает о чрезвычайном состоянии пожарной опасности в 11 областях в ближайшие дни

17-20 августа в Сумской, Черниговской, Николаевской, большинстве районов Киевской, Волынской, Ровенской, Харьковской, Одесской, 17-18 августа и в Винницкой, Херсонской и Запорожской областях сохранится чрезвычайная (5 класса) пожарная опасность.

Об этом сообщает пресс-служба Государственной службы по чрезвычайным ситуациям.

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Ранее УНИАН сообщал, что сотрудники Государственной службы по вопросам чрезвычайных ситуаций ликвидировали очаги открытого огня в Чернобыльской зоне отчуждения. «За последние 19 лет не было таких пожаров в Чернобыле. В целом, в этом году мы ликвидировали 4 пожара на площади 500 га», - сказал председатель ГСЧС Николай Чечеткин.