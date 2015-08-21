С начала года украинцы перечислили армии более 6 миллионов гривень

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сегодня во время брифинга сообщила начальник Управления коммуникаций и прессы Минобороны Оксана Гаврилюк.

В то же время, по ее словам, с начала акции на счета ведомства поступило около 159,5 млн грн.

«Из этой суммы около 145 миллионов составляют денежные переводы на материально-техническое, а остальные на медицинское обеспечение», - добавила она.

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Гаврилюк также сообщила, что с помощью звонков на единый мобильный номер «565» на поддержку украинской армии с начала года перечислено более 1 млн 150 тыс. грн. Все эти средства, по ее словам, предназначены для улучшения материально-технического обеспечения Вооруженных сил.

Гаврилюк также отметила, что в 2015 году министерство продолжало получать от граждан и организаций денежную помощь в иностранной валюте. В гривневом эквиваленте эта сумма составляет 860 тыс. грн.

Как сообщал УНИАН, акция «Поддержи украинскую армию» началась в середине марта 2014 года.