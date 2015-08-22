До конца года планируется принять на вооружение еще 18 образцов оружия и военной техники - Порошенко

Как передает корреспондент УНИАН, об этом президент Украины Петр Порошенко заявил, находясь с рабочей поездкой в Харковській области.

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“Времена легкомысленного пацифизма и близорукого пренебрежения проблемами обороноспособности необратимо ушли в прошлое. До конца этого года планируется принять на вооружение еще 18 совершенно новых образцов оружия и военной техники, поставить к Вооруженным силам Украины свыше 300 единиц бронетанковой техники, 400 единиц автомобилей, 30 тыс. единиц ракет и боеприпасов, большое количество стрелкового оружия и другое. Наша армия в значительно лучшем состоянии, чем год назад. Не безоружная, не голая, не босая, не голодная, хотя полевая кухня и не слишком разнообразная”, - сказал он.

По словам президента, остается еще немало проблем с обеспечением оружием, вещевым имуществом и продовольствием, но все они так или иначе постепенно решаются.

“Самое сложное же - решать проблему модернизации оружия и военной техники, внедрения новейших оборонных технологий”,- добавил Порошенко.