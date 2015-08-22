Лукашенко помиловал 6 политзаключенных, среди которых экс-кандидат в президенты
21:21, 22 августа 2015Мир
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Президент Беларуси Александр Лукашенко сегодня принял решение о помиловании и освобождении из мест лишения свободы экс-кандидата в президенты Николая Статкевича.
REUTERS
Как сообщает БЕЛТА со ссылкой на Администрацию Президента Беларуси, Лукашенко также помиловал пятерых оппозиционеров - Николая Дедка, Игоря Олиневича, Евгения Васьковича, Артема Прокопенко, Юрия Рубцова.
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Как сообщал УНИАН, в 2010 году в результате разгона акций против фальсификаций выборов и последующих арестов уголовному преследованию подверглись около 40 общественных активистов, а также некоторые оппозиционные политики и пять из десяти соперников Лукашенко в борьбе за президентское кресло.
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