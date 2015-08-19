Прокурор требует 23 года тюрьмы для украинского режиссера Сенцова

12:00, 19 августа 2015
Общество
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В российском суде прокурор запросил для обвиняемого в подготовке терактов в аннексированном Крыму украинского режиссера Олега Сенцова 23 года строгого режима. 

REUTERS

Об этом передает корреспондент Дождя из суда в Ростове-на-Дону. Для другого фигуранта дела - Александра Кольченко - прокуроры попросили 12 лет заключения.

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Российское cледствие считает, что гражданин Украины Олег Сенцов вместе с сообщниками пытался устроить теракты в Крыму после аннексии полуострова Россией. 

Сам Олег Сенцов обвинения в свой адрес отвергает, настаивая на своей невиновности.

Как сообщал УНИАН, суд над украинским режиссеромОлегом Сенцовым и активистом Александром Кольченко начался в конце июля в Ростове-на-Дону. Тогда один из ключевых свидетелей по делу Геннадий Афанасьев отказался от показаний против украинского режиссера и заявил, что давал их под давлением.

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