Путин уволил 12 высокопоставленных силовиков

Соответствующий документ 22 августа размещен на едином портале правовой информации, сообщает Росбалт.

Согласно указу президента, свои должности должны оставить начальник Центрального регионального центра МЧС Олег Баженов, начальник управления исполнения приговоров и спецучета ФСИН Сергей Есипов, замдиректора Управления следственных изоляторов центрального подчинения ФСИН Александр Лощинин, начальник оперативного управления МВД Виктор Ракитин, начальник Сибирского регионального центра МЧС Владимир Светельский.

Кроме того, своих постов лишились начальник Санкт-Петербургского университета Государственной противопожарной службы МЧС России Олега Латышев, замначальника Управления ФСКН по Свердловской области Владимир Романов, начальника Управления ФСКН по Калужской области Борис Смирнов, начальник управления ФСКН по Московской области Василий Юрченко, начальник управления МВД по Костромской области Александр Степин.

Также указом президента были освобождены от занимаемой должности и уволены с военной службы московский городской военный прокурор, генерал-майор юстиции Виктор Иванов и первый заместитель командующего войсками Восточного регионального командования внутренних войск МВД генерал-майор Александр Шапошников.