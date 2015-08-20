СБУ подтвердила, что почти 1,4 тысячи работников спецслужбы перешли на сторону врага

Председатель Службы безопасности Украины Василий Грицак подтвердил информацию военной прокуратуры о том, что 1372 работника спецслужбы остались на временно оккупированных территориях Крыма, Луганской и Донецкой областей.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом Грицак сказал в интервью журналистам.

“Я не могу сказать на 100%, что каждый из тех, кто не перешел на нашу территорию, перешел на сторону врага и работает против нас, но эти люди, действительно, остались на территории аннексированного Крыма. Это представители управлений СБУ Донецка, Луганска и Автономной Республики Крым”, - сказал председатель СБУ.

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Также он добавил, что СБУ располагает информацией о своих бывших сотрудниках, которые остались на оккупированных территориях.

“Мы знаем этих сотрудников не просто по фамилиям, мы их в хорошем смысле «ведем». Это дело чести, потому что принести присягу на верность Отчизне можно один раз, и, если ты ее нарушил, — ты преступник. Мы знаем, кто из них служит (россиянам — УНИАН), кто просто отошел от службы и занимается бизнесом. Более того, из них, кто остался или которых приняли на службу их новые руководители, они отстранены от ключевых должностей. Я убежден, что им не вручают квартиры, как сегодня вручал президент нашим парням, которые остались верными присяге”, - отметил Грицак.

Также он добавил, что количество предателей, которые в настоящее время работают на Россию, значительно превышает несколько сотен.

“Их более 100 и 200. Я не буду это скрывать. Но точки над “и”, в конце концов, будут расставлены”, - добавил руководитель СБУ.