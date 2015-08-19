Большинство россиян уверены, что полная информация о состоянии дел в РФ им недоступна - опрос

Только каждый шестой россиянин уверен, что государственные управленцы, как правило, говорят всю правду о положении дел в экономической и социальной сфере России.

Об этом свидетельствуют данные опроса данные опроса «Левада-центра».

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Треть населения считает, что чиновники «иногда говорят правду, иногда скрывают правду, лгут». Большая часть опрошенных (41%) полагают, что полная и адекватная информация о состоянии дел в стране скорее недоступна населению. Респонденты скептически относятся к данным госстатистики: 23% - скорее верят, 41% - «отчасти доверяют, отчасти нет», 32% - скорее не доверяют её результатам.

В целом более двух третей опрошенных (71%) говорят о том, что они могут свободно высказывать свое отношение к политике, проводимой руководством страны. Десятая часть населения заявляет о страхе давать такие оценки.