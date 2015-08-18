Генштаб пожаловался, что от шестой волны мобилизации уклонились более 26 тысяч украинцев

Как передает корреспондент УНИАН, об этом на брифинге заявил заместитель начальника мобилизационного отдела мобилизационного управления Главного управления оборонного и мобилизационного планирования Генерального штаба ВСУ, полковник Александр Правдивец.

Представитель Генштаба отметил основные объективные проблемы, которые препятствовали полному выполнению мероприятий по мобилизации.

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Он подчеркнул, что речь идет о “случаях уклонения граждан от призыва на воинскую службу путем неоткрывания дверей квартир при оповещении, переезда в другие города для проживания и за границу, увольнения с работы и др. Количество таких граждан, которые после оповещения не прибывали в военные комиссариаты, составило 50-55%. В результате выявлено уклонистов от мобилизации в количестве 26,8 тыс. человек“.

Также Правдивец отметил неудовлетворительные показатели годности граждан к воинской службе после прохождения медицинских комиссий. По его словам, средний показатель таких лиц по результатам шестой очереди частичной мобилизации составляет 61%.

Кроме того, он отметил уменьшение количества добровольцев, которые самостоятельно или после получения повестки сознательно прибыли в военные комиссариаты. Таких было 2,5 тыс. человек.