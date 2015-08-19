Россия отстала от Украины в рейтинге свободных стран мира на 37 позиций

Об этом свидетельствуют данные исследования Института Катона (США), передает "Эхо Москвы".

Индекс включает в себя 76 показателей личных, гражданских и экономических свобод, отражающие десять сфер человеческой деятельности: верховенство права, безопасность, свобода передвижения, свобода религиозной деятельности, свобода ассоциаций, свобода выражения, размеры государства, качество правовой системы и защита прав собственности, доступ к надежным деньгам, свобода международной торговли, регулирование бизнеса, труда и кредита.

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Самой свободной страной мира является Гонконг (9,04), на втором месте — Швейцария, на третьем — Финляндия. Великобритания оказалась на 9-м месте, Германия — на 12-м, США (8,26) — на 20-м.

Самой свободной посткоммунистической страной является Чешская Республика (8,25; 21-е место), самой свободной постсоветской страной — Эстония (8,23; 22-е место). Литва и Латвия занимают близкие 26-е и 29-е места. Грузия находится на 48-м, Армения — на 53-м, Молдова — на 64-м, Украина — на 74-м, Казахстан — на 96-м месте. Россия расположилась на 111-м месте.

Ранее УНИАН сообщал, что Сирию признали самым опасным государством в мире, Россия "отстала" от нее на 10 позиций.