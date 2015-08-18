ГПУ объявила в розыск 145 экс-сотрудников прокуратуры Крыма, подозреваемых в госизмене

Объявлены в розыск 145 бывших работников прокуратуры АР Крым, подозреваемых в государственной измене после аннексии автономии Россией.

Как сообщили УНИАН в Управлении связей с общественностью и СМИ Генеральной прокуратуры Украины, следственным отделом управления по вопросам представительства интересов гражданина или государства в суде, противодействия преступности и коррупции на временно оккупированной территории полуострова Крым Генпрокуратуры проводится досудебное расследование по уголовному производству в отношении бывших работников прокуратуры АР Крым за совершение преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 111 УК Украины (государственная измена).

Постановлениями следователя подозреваемые объявлены в розыск, Печерским районным судом Киева дано разрешение на их задержание.

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С целью обеспечения исполнения приговора суда о возможной конфискации имущества судом наложен арест на недвижимое и движимое имущество бывших прокуроров АР Крым на сумму около 50 млн грн.

В ведомстве напомнили, что 14 мая 2015 года и 2 июня 2015 года в отношении 145 бывших работников прокуратуры АР Крым составлены письменные уведомления о подозрении в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 111 Уголовного кодекса Украины (государственная измена, то есть за предоставление иностранному государству и его представителям помощи в проведении подрывной деятельности против Украины).

Как сообщал УНИАН, по данным ГПУ, установлено, что 145 работников прокуратуры АРК вопреки требованиям законодательства Украины, нарушая присягу работника прокуратуры Украины, после аннексии Российской Федерацией полуострова Крым перешли на службу в незаконно созданную прокуратуру Республики Крым и выполняют указания и распоряжения так называемых руководителей этой прокуратуры.

Кроме того, в рамках расследования производства против экс-прокуроров арестованы «43 транспортные средства, среди которых автомобили премиум-класса Toyota, BMW, Skoda, Honda, Mazda и другие, а также 27 объектов недвижимости, в частности квартиры и нежилые помещения в городах Харькове, Николаеве, а также в других областях материковой части Украины».