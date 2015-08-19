В российские вузы поступили 666 выпускников с аттестатами "ДНР"
17:59, 19 августа 2015Общество
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В 2015 году в российские университеты поступили 666 выпускников школ, которые находятся на оккупированной «ДНР» территории.
Абитуриентов из «ДНР» приняли 11 вузов РФ / УНИАН
Об этом сообщает ТАСС.
По словам «министра образования и науки ДНР» Ларисы Поляковой, среди учебных заведений, в которые были зачислены абитуриенты, фигурировали Московский государственный технический университет имени Баумана, Южный федеральный университет и Донской государственный технический университет, которые находятся в Ростове-на-Дону.
Всего на первый курс абитуриентов из «ДНР» приняли 11 вузов России.
Как сообщал УНИАН, в Европе могут "забраковать" дипломы российских вузов, сотрудничающих с "ДНР" и "ЛНР". Украина не признает аттестаты вузов, которые находятся на оккупированной территории.
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