В российские вузы поступили 666 выпускников с аттестатами "ДНР"

Об этом сообщает ТАСС.

По словам «министра образования и науки ДНР» Ларисы Поляковой, среди учебных заведений, в которые были зачислены абитуриенты, фигурировали Московский государственный технический университет имени Баумана, Южный федеральный университет и Донской государственный технический университет, которые находятся в Ростове-на-Дону.

Всего на первый курс абитуриентов из «ДНР» приняли 11 вузов России.

Как сообщал УНИАН, в Европе могут "забраковать" дипломы российских вузов, сотрудничающих с "ДНР" и "ЛНР". Украина не признает аттестаты вузов, которые находятся на оккупированной территории.