В Украине хотят сократить количество контролирующих органов на госгранице с девяти до двух

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил журналистам премьер-министр Украины Арсений Яценюк в ходе презентации новой системы контроля биометрических данных в международном аэропорту «Борисполь».

По словам Яценюка, предлагается оставить на границе непосредственно представителей Государственной пограничной службы и Государственной фискальной службы.

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«Мы провели инвентаризацию всего, что происходит на пунктах пропуска, в целом по Украине. Сколько служб контролируют одного гражданина или автомобиль. Так вот. В целом, на границе сидят девять разного рода служб, что является недопустимым, - сказал Яценюк. - Госпогранслужба меняет систему управления границей. Из девяти служб на границе останутся только две – пограничники и таможня. Это упростит перемещение граждан, меньше служб - меньше будет коррупции».