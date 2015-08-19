Половина россиян подозревает, что от Путина скрывают правду о положении дел в стране - опрос

42% россиян считают, что до президента РФ Владимира Путина не доходит полная информация о положении дел в стране, а 14% - от президента скрывают правду о реальной ситуации. Лишь каждый третий уверен, что Путин получает полную и достоверную информацию.

Об этом свидетельствуют данные опроса "Левада-центра".

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В "Левада-центре" отмечают продолжительный "эффект" от аннексии Россией Крыма: по сравнению с 2012 г., доля россиян, считающих, что Путин виновен в тех злоупотреблениях, которых его обвиняют оппоненты, сократилась с 16% до 7%, а доля тех, кто, напротив, не верит в то, что он когда-либо злоупотреблял властью, выросла с 11% до 22%.

Основная масса населения склоняется к тому, что такого рода обвинения весьма правдоподобны, так как сведения о коррупции и злоупотреблениях в высших эшелонах власти постоянно публикуются в СМИ. Однако, разделяя такие подозрения, люди не готовы открыто предъявлять их президенту, оправдывая свой оппортунизм таким аргументами, как "при нем страна стала жить лучше".