Статус участника боевых действий получили почти 70 тысяч бойцов АТО

Об этом сообщила начальник Управления коммуникаций и печати Минобороны Оксана Гаврилюк.

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"На сегодняшний день статус участника боевых действий уже получили 69 тысяч 788 участников АТО. Только за минувшую неделю комиссии министерства, которые определяют статус участника боевых действий, предоставили такой статус 2009 военнослужащим и работникам ВСУ, которые принимали непосредственное участие в проведении АТО", - сообщила она.

Оксана Гаврилюк также отметила, что на этой неделе Минобороны направило в АП представления на награждение государственными наградами 95 военнослужащих и работников ВСУ.