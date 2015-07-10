Яценюк попросил спасателей побыстрее покупать новую технику

Об этом он заявил во время заседания расширенной коллегии в МВД Украины в пятницу, 10 июля.

"Хотел бы обратиться о том, что надо купить, во-первых, новую технику. Вы тендер раскрыли. Поэтому мы ожидаем, чтобы быстро приобрести новую технику для Службы по чрезвычайным ситуациям", - отметил он.

Читайте такжеНа Львовщине пройдут совместные учения украинских спасателей и НАТОТакже Яценюк поблагодарил бойцов службы за работу в зоне антитеррористической операции и напомнил, что ГСЧС, которая начала свою работу полгода назад, заставила местное руководство по-другому посмотреть на чрезвычайные ситуации и подготовку к ним.

"Руководитель Службы по чрезвычайным ситуациям как заместитель председателя Государственной комиссии по чрезвычайным ситуациям должен сделать все для того, чтобы местная власть, наконец, осознала, что такое объекты гражданской защиты, должны быть обеспечены медикаментами, должна быть абсолютно новая номенклатура всех средств и техники, которая дает возможность защитить человека в чрезвычайной ситуации. А такие ситуации у нас возникают каждый день. У нас страна находится в состоянии войны и в состоянии чрезвычайной ситуации", - подчеркнул премьер.

Ранее Арсений Яценюк приказал представителям местной власти немедленно освоить средства, выделенные на восстановление инфрастуктуры.