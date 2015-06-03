СБУ допросит народных депутатов по делу об узурпации власти Януковичем

Об этом сообщил начальник Главного следственного управления СБУ Василий Вовк. По его словам, материалы дела об узурпации власти Януковичем состоят из 20 томов, в каждом из которых примерно по 300 страниц.

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Говоря о допросах, Василий Вовк отметил: "Допрашиваются судьи, допрашиваются народные депутаты. Мы начали с тех, кто в прошлом был народным депутатом и был замечен в незаконном голосовании ... Мы работаем по плану. На этой неделе у нас по плану допросить 15 народных депутатов, в том числе и бывших".

Как отметил Василий Вовк, в настоящее время уже допрошены 10 судей Конституционного суда. В то же время он отказался называть их фамилии.

Как сообщал УНИАН, 9 апреля в СБУ сообщили об открытии уголовного производства в отношении Виктора Януковича и ряда судей Конституционного суда за узурпацию власти путем нелегитимного внесения изменений в Конституцию в 2010 году. Производство открыто по ч. 2 ст. 364 Уголовного кодекса ("злоупотребление служебным положением").