СБУ подтвердила производство против Януковича и судей Конституционного суда
10:40, 09 апреля 2015Политика
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СБУ открыла уголовное производство против экс-президента Украины Виктора Януковича и судей Конституционного суда относительно злоупотребления служебным положением и нелегитимного внесения изменений в Конституцию в 2010 году.
REUTERS
Об этом в комментарии УНИАН сообщила пресс-секретарь СБУ Елена Гитлянская.
«СБУ открыла уголовное производство против экс-президента Украины и судей Конституционного суда по части 2 статьи 364 (злоупотребление служебным положением)», - сказала она.
Читайте такжеСБУ открыла дело об узурпации власти против Януковича и судей Конституционного суда - ВолохВ СБУ уточнили, что «уголовное дело касается узурпации власти, в частности относительно нелегитимного внесения изменений в Конституцию в 2010 году».
«Более подробная информация будет в течение дня», - добавила Гитлянская.
Ранее о производстве против Януковича и судей сообщил член общественного совета при министерстве юстиции Карл Волох.
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