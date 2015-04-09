СБУ подтвердила производство против Януковича и судей Конституционного суда

Об этом в комментарии УНИАН сообщила пресс-секретарь СБУ Елена Гитлянская.

«СБУ открыла уголовное производство против экс-президента Украины и судей Конституционного суда по части 2 статьи 364 (злоупотребление служебным положением)», - сказала она.

Читайте такжеСБУ открыла дело об узурпации власти против Януковича и судей Конституционного суда - ВолохВ СБУ уточнили, что «уголовное дело касается узурпации власти, в частности относительно нелегитимного внесения изменений в Конституцию в 2010 году».

«Более подробная информация будет в течение дня», - добавила Гитлянская.

Ранее о производстве против Януковича и судей сообщил член общественного совета при министерстве юстиции Карл Волох.