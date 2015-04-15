СБУ хочет изъять у Конституционного суда документы, доказывающие узурпацию власти Януковичем

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил начальник Главного следственного управления СБУ Василий Вовк сегодня в комментарии журналистам.

Он уточнил, что это представление касается формирования коалиции, изменений в Конституцию и урезания полномочий Верховного суда.

Вовк также отметил, что допросы судей КС по делу об узурпации власти пока не проводились.

Как сообщал УНИАН, 9 апреля в СБУ проинформировали об открытии уголовного производства против Януковича и судей Конституционного суда за узурпацию власти путем нелегитимного внесении изменений в Конституцию в 2010 году.

«СБУ открыла уголовное производство против экс-президента Украины и судей Конституционного суда по части 2 статьи 364 (злоупотребление служебным положением)», - сказала пресс-секретарь СБУ Елена Гитлянская.

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Позже в СБУ добавили, что в деле фигурируют и экс-депутаты, которые вносили представление в КС.

Справка УНИАН. 8 декабря 2004 Верховная Рада приняла закон «О внесении изменений в Конституцию Украины» №2222-IV», который предусматривал переход от президентско-парламентской к парламентско-президентской форме правления.

В то же время осенью 2010 года Конституционный cуд признал этот закон нелегитимным и вернул в действие Конституцию 1996 года.

Таким образом, форма правления в Украине превратилась из парламентско-президентской в президентско-парламентскую.