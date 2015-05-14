Рада запретила баллотироваться в ректоры вузов депутатам, которые голосовали за законы 16 января

Как передает корреспондент УНИАН, за данное решение проголосовали 226 народных депутатов из 307 зарегистрированных в сессионном зале.

В частности, с голоса была проголосована поправка, внесенная лидером фракции БПП Юрием Луценко, о том, что на должность ректора вуза запрещено баллотироваться депутатам, которые голосовали за "диктаторские законы" 16 января.

Данным законом внесены изменения в статью 42 Закона Украины “О высшем образовании”.

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Согласно изменениям не может быть выбрано, назначено (в том числе исполняющим обязанности) на должность руководителя высшего учебного заведения лицо, которое по решению суда признано недееспособным или дееспособность которого ограничена; имеет судимость за совершение преступления, если такая судимость не погашена или не снята в установленном законом порядке; согласно приговору суда лишено права занимать соответствующие должности; по решению суда было признано виновным в совершении коррупционного правонарушения - в течение года со дня вступления соответствующим решением суда в действие; подвергалось административному взысканию за коррупционное правонарушение - в течение года со дня вступиления соответствующим решением суда в силу; подпадает под действие части 3 статьи 1 Закона Украины «Об очищении власти».

Этот Закон вступает в силу со дня, следующего за днем его опубликования.

В заключительных положениях закона указано, что исполняющий обязанности руководителя высшего учебного заведения, которое на момент вступления в силу этим Законом подпадает под действие части 2 статьи 42 настоящего Закона, подлежит освобождению учредителем (учредителями) или уполномоченным им (ими) органом (лицом) в течение двух недель следующих за днем вступления в силу этого Закона.

Кроме того, Кабинет министров Украины в течение двух месяцев со дня опубликования этого Закона должен обеспечить пересмотр и приведение министерствами и другими центральными органами исполнительной власти их нормативно-правовых актов в соответствие с настоящим Законом.