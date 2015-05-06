Порошенко призвал Италию ратифицировать Соглашение об ассоциации с Украиной

Об этом сообщает сайт президента Украины.

В ходе встречи стороны обсудили процесс ратификации парламентами ЕС Соглашения об Ассоциации и призвал итальянскую сторону ускорить этот процесс. «Учитывая высокий уровень наших двусторонних отношений, ожидаем позитивного решения парламента Италии», - отметил Порошенко.

Также президент Украины сообщил, что Украина надеется получить положительные выводы оценочной комиссии по выполнению Украиной обязательств в вопросе безвизового режима, а также предложил определить конкретную дату его введения.

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Петр Порошенко также рассказал о сдвигах страны в контексте реформ заверив, что приватизационные процессы будут проходить максимально прозрачно и открыто. Отдельно Порошенко призвал Италию инвестировать в отрасли украинской экономики, в частности в энергетику, агробизнес и др.

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В свою очередь, министр иностранных дел Италии выразил поддержку суверенитету и территориальной целостности Украины, движению Украины в сторону безвизового режима, а также высоко оценил лидерские достижения Петра Порошенко, в особенности в вопросе борьбы с коррупцией.

Как сообщалось, итальянский министр иностранных дел выразил мнение, что Киев должен выполнить необходимые болезненные экономические и конституционные реформы, в том числе предоставить Донбассу автономию.

Напомним, ранее в СМИ распространили комментарий одного из чиновников Минэкономразвития Италии о том, что Италия не намерена поддерживать продление санкций Европейского союза, наложенных на Россию за агрессию в Украине.

В свою очередь, посольство Украины в Италии направило демарш в местный МИД из-за заявления чиновника Минэкономразвития Италии Федерико Айхберга о скором снятии санкций с России.