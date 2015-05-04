Глава МИД Италии считает, что Украина должна предоставить Донбассу автономию

Украина должна предоставить статус автономии Донбассу. Об этом заявил министр иностранных дел Италии Паоло Джентилони в интервью La Stampa, передает Европейская правда.

"Италия поддерживает Киев, и Киев должен выполнить необходимые болезненные экономические и конституционные реформы, в том числе предоставить автономию Донбассу", - сказал он.

Глава МИД Италии в то же время подчеркнул, что Италия как и другие страны ЕС "ввела полностью санкции против РФ", однако это "обошлось ей большой ценой".

"Наша особенность заключается в том, что мы считаем, что двери к диалогу с РФ не должны закрываться", - подчеркнул Джентілоні.

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"Без иллюзии относительно возможности возврата к докризисным отношениям, мы должны поддерживать открытые каналы с Москвой", - подчеркнул он.

Напомним, ранее в СМИ распространили комментарий одного из чиновников Минэкономразвития Италии о том, что Италия не намерена поддерживать продление санкций Европейского союза, наложенных на Россию за агрессию в Украине.

Как сообщалось, после этого заявления посольство Украины объявило итальянским дипломатам демарш.

В ответ итальянские дипломаты заверили украинцев, что позиция Италии по этому вопросу заключается в четкой привязке ограничительных мер против РФ к полной имплементации Минских договоренностей, что было утверждено ЕС 19 марта 2015 года.

По словам украинского посла, именно такую позицию итальянского правительства министр Паоло Джентилони будет готов подтвердить в Киеве.