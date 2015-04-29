Италия не поддержит продление санкций против России

Об этом заявил глава дирекции по международной торговой политике при Министерстве экономического развития Италии Федерико Айхберг, сообщает Украинская правда со ссылкой на агентство AGI.

"Начиная с февраля, Италия ясно и четко заявляет: совет министров не будет голосовать за продление санкций", — сказал Эйхберг, добавив, что считает Россию надежным партнером для Италии.

Айхберг выступал на конференции в Милане, организованной ассоциацией итальянских промышленников Assolombarda.

Издание отмечает, что итальянские компании недовольны тем, что из-за санкций против России "сильно сократился объем двусторонней торговли", а потерянную долю рынка "постепенно завоевали компании из стран с развивающейся экономикой, таких как Китай, Индия и Турция".

В 2013 году Италия был второй европейской страной по количеству экспорта в Россию с суммой в 10,8 миллиарда евро. Но но в 2014 году экспорт снизился на 1,2 млрд евро, а в 2015, как предполагается, уменьшится еще на 3 млрд евро.

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Как известно, саммит ЕС в марте решил продолжить экономические санкции против России до конца 2015 года и привязать вопрос санкций к выполнению минских соглашений.

Текущая санкционная политика ЕС предусматривает, что санкции могут быть полностью сняты лишь в случае отмены аннексии Крыма. При условии выполнения минских соглашений санкции будут ослаблены.

А в случае их невыполнения (даже при сохранении текущей ситуации безопасности) санкции должны быть усилены.

Международное сообщество ввело санкции против России после аннексии ею Крыма в марте 2014 года. После первых ограничительных мер их несколько раз усиливали.