Украина объявила демарш Италии из-за заявления о скором снятии санкций с России - СМИ

Об этом сообщил "Европейской правде" информированный дипломатический источник.

По данным собеседника, письменный демарш за подписью посла было направлено во вторник, в этом документе он выразил сомнение относительно компетентности представителя министерства, комментировать принятия решений правительством Италии".

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Как известно Федерико Айхберг, который возглавляет дирекцию по международной торговой политики при Минэкономразвития Италии, на конференции по торговле с Россией объявил, что правительство заблокирует продолжение санкций против РФ.

Украинский дипломат предложил руководству МИД Италии "отреагировать на высказывания Айхберга, которые прямо противоречат официальной позиции правительства".

По словам собеседника издания, "демарш не остался без внимания", в ближайшее время ожидается официальная реакция правительства.

Как известно, демарш - это тип дипломатического обращения с требованием о немедленные действия.