На утреннем заседании Рада приняла лишь одно постановление: помогло то, что Парубий пригрозил нардепам

В сессионном зале во время заседания присутствовали около 150 народных депутатов.

На утреннем заседании Верховная Рада приняла лишь одно постановление.

Как передает корреспондент УНИАН, ни один из законопроектов, который сегодня рассматривался в сессионном зале, не получил поддержку в 226 голосов.

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Парламент принял только постановление об изменениях в административно-территориальном устройстве Донецкой области относительно установления границ города Горловки и Бахмутского района.

Голосование за постановление проходило несколько раз, но не набиралось необходимых 226 голосов.

И только после того, как председатель ВР Андрей Парубий сказал, что напечатает в "Голосе Украины" список депутатов, которые отсутствуют в сессионном зале и не голосуют, тогда нашлось необходимое количество голосов. При этом не исключено, что за счет "кнопкодавства", то есть голосования депутатов за своих коллег.