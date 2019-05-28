Рада перенесла прифронтовое Гладосово в Бахмутский район на Донбассе
Верховная Рада увеличила территорию Бахмутского района Донецкой области почти на 72 га.
Как передает корреспондент УНИАН, 230 народных депутатов проголосовали за постановление «Об изменениях в административно-территориальном устройстве Донецкой области, изменение и установление границ города Горловка и Бахмутского района Донецкой области» (№ 8576).
Голосование проходило несколько раз, так как не хватало 226 голосов для поддержки. Только после того, как председатель Верховной Рады Андрей Парубий заявил, что опубликует в газете «Голос Украины» фамилии тех депутатов, которые не участвуют в голосовании, парламент поддержал постановление.
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Постановлением изменены пределы Бахмутского района и увеличена его территория на 71,7 га за счет передачи в его состав 71,7 га земель, находящихся в ведении Гольмовского поселкового совета Горловского городского совета Донецкой области (территория поселка Гладосово).
В пояснительной записке сказано, что территория поселка Гладосово подконтрольна Украине, расположена на линии соприкосновения и, согласно Государственному классификатору объектов административно-территориального устройства Украины (КОАТУУ), относится к Гольмовском поселкового совета Горловского городского совета, которая расположена на неподконтрольной территории.
«Для урегулирования этой ситуации и недопущения гуманитарной катастрофы на территориях, подконтрольных украинской власти, но органы местного самоуправления, через которые осуществлялось финансирование этих территорий, находящихся под контролем незаконных вооруженных формирований, необходимо изменить административно-территориальное устройство отдельных территорий Донецкой области, в связи с чем требует решения вопрос об изменении и установлении границ Бахмутского района и города Горловка Донецкой области», - говорится в пояснительной записке.
С целью разрешения сложившейся ситуации жителями поселка Гладосово было направлено обращение в Новолуганский сельский совет Бахмутского района Донецкой области с просьбой присоединить территорию Гладосово к территории Новолуганского сельского совета, которое было поддержано соответствующим советом.