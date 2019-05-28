Рада перенесла прифронтовое Гладосово в Бахмутский район на Донбассе

Решение связано с необходимостью осуществления выплат жителям контролируемого Украины поселка Гладосово, расположенного на линии соприкосновения.

Верховная Рада увеличила территорию Бахмутского района Донецкой области почти на 72 га.

Как передает корреспондент УНИАН, 230 народных депутатов проголосовали за постановление «Об изменениях в административно-территориальном устройстве Донецкой области, изменение и установление границ города Горловка и Бахмутского района Донецкой области» (№ 8576).

Голосование проходило несколько раз, так как не хватало 226 голосов для поддержки. Только после того, как председатель Верховной Рады Андрей Парубий заявил, что опубликует в газете «Голос Украины» фамилии тех депутатов, которые не участвуют в голосовании, парламент поддержал постановление.

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Постановлением изменены пределы Бахмутского района и увеличена его территория на 71,7 га за счет передачи в его состав 71,7 га земель, находящихся в ведении Гольмовского поселкового совета Горловского городского совета Донецкой области (территория поселка Гладосово).

В пояснительной записке сказано, что территория поселка Гладосово подконтрольна Украине, расположена на линии соприкосновения и, согласно Государственному классификатору объектов административно-территориального устройства Украины (КОАТУУ), относится к Гольмовском поселкового совета Горловского городского совета, которая расположена на неподконтрольной территории.

«Для урегулирования этой ситуации и недопущения гуманитарной катастрофы на территориях, подконтрольных украинской власти, но органы местного самоуправления, через которые осуществлялось финансирование этих территорий, находящихся под контролем незаконных вооруженных формирований, необходимо изменить административно-территориальное устройство отдельных территорий Донецкой области, в связи с чем требует решения вопрос об изменении и установлении границ Бахмутского района и города Горловка Донецкой области», - говорится в пояснительной записке.

С целью разрешения сложившейся ситуации жителями поселка Гладосово было направлено обращение в Новолуганский сельский совет Бахмутского района Донецкой области с просьбой присоединить территорию Гладосово к территории Новолуганского сельского совета, которое было поддержано соответствующим советом.