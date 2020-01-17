Погода на выходные: в Украине без осадков, местами немного похолодает (карта)
На выходных погода в Украине существенно не изменится.
На выходных в Украине осадков не ожидается, местами немного похолодает.
Согласно данным Погода УНИАН, в Киеве в субботу без осадков, температура воздуха ночью -2°, днем +1°. В воскресенье переменная облачность, -4°...+1°.
Погода на сегодня: в Украине без осадков, температура днем до +7° (карта)
Во Львове в субботу пасмурно, ночью -4°, днем +6°. В воскресенье без осадков, -2°…+4°.
В Луцке в субботу ночью -4°, днем +5°, пасмурно. В воскресенье ночью -4°, днем 0°, без осадков.
В Виннице в субботу перемнная облачность, температура воздуха -2°...+1°. В воскресенье до +1°, без осадков.
Одесситам на выходных обещают солнечную погоду. В субботу температура ночью -1°, днем +2°. В воскресенье -1°...+3°.
В Харькове в субботу облачно с прояснениями, температура ночью -2°, днем +3°. В воскресенье -3°...+1°, без осадков.
В Днепре в субботу переменная облачность, температура ночью -3°, днем +2°. В воскресенье без осадков, температура воздуха -3°...+2°.
В Симферополе завтра облачно с прояснениями, -3°...+2°. В воскресенье -3°...+3°, без осадков.
Жителям Мариуполя на субботу обещают солнечную погоду, температура ночью -2°, днем +4°. В воскресенье без осадков, температура до +3°.
В Краматорске в субботу пасмурно, температура ночью -2°, днем +3°. В воскресенье температура до +2°, без осадков.
В Северодонецке завтра пасмурно, температура ночью -1°, днем +3°. В воскресенье -2°...+2°, без осадков.
Погода на курортах Украины
В Буковеле в субботу без осадков, температура до -9°. В воскресенье переменная облачность, ночью -9°, днем +3°.
В Моршине на Львовщине в субботу солнечно, ночью -7°, днем +7°. В воскресенье без осадков, ночью -5°, днем до +5°.
В Трускавце в субботу без осадков, температура до +7°. В воскресенье температура до +5°, солнечно.
В Сваляве завтра пасмурно, +5°, в воскресенье переменная облачность, температура воздуха -6°…+2°.
Подробный прогноз погоды в вашем городе узнавайте через сервис Погода УНИАН.
- Винница+2°... -2°
- Днепр+4°... -4°
- Донецк+2°... -1°
- Житомир+1°... -2°
- Запорожье+3°... -2°
- Ивано-Франковск+5°... -5°
- Киев+2°... -1°
- Кировоград+4°... -3°
- Луганск+3°... -2°
- Луцк+2°... -3°
- Львов+6°... -3°
- Николаев+5°... -3°
- Одесса+5°... -1°
- Полтава+5°... -4°
- Ровно+2°... -4°
- Симферополь+2°... -2°
- Сумы+2°... -2°
- Тернополь+1°... -4°
- Харьков+3°... -3°
- Херсон+4°... -3°
- Хмельницкий0°... -5°
- Черкассы+2°... -2°
- Чернигов+4°... -1°
- Черновцы+2°... -3°