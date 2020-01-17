Погода на выходные: в Украине без осадков, местами немного похолодает (карта)

На выходных погода в Украине существенно не изменится.

На выходных в Украине без осадков / УНИАН

На выходных в Украине осадков не ожидается, местами немного похолодает.

Согласно данным Погода УНИАН, в Киеве в субботу без осадков, температура воздуха ночью -2°, днем +1°. В воскресенье переменная облачность, -4°...+1°.

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Во Львове в субботу пасмурно, ночью -4°, днем +6°. В воскресенье без осадков, -2°…+4°.

В Луцке в субботу ночью -4°, днем +5°, пасмурно. В воскресенье ночью -4°, днем 0°, без осадков.

В Виннице в субботу перемнная облачность, температура воздуха -2°...+1°. В воскресенье до +1°, без осадков.

Одесситам на выходных обещают солнечную погоду. В субботу температура ночью -1°, днем +2°. В воскресенье -1°...+3°.

В Харькове в субботу облачно с прояснениями, температура ночью -2°, днем +3°. В воскресенье -3°...+1°, без осадков.

Прогноз на 18 января / УНИАН

Прогноз на 19 января / УНИАН

В Днепре в субботу переменная облачность, температура ночью -3°, днем +2°. В воскресенье без осадков, температура воздуха -3°...+2°.

В Симферополе завтра облачно с прояснениями, -3°...+2°. В воскресенье -3°...+3°, без осадков.

Жителям Мариуполя на субботу обещают солнечную погоду, температура ночью -2°, днем +4°. В воскресенье без осадков, температура до +3°.

В Краматорске в субботу пасмурно, температура ночью -2°, днем +3°. В воскресенье температура до +2°, без осадков.

В Северодонецке завтра пасмурно, температура ночью -1°, днем +3°. В воскресенье -2°...+2°, без осадков.

Погода на курортах Украины

В Буковеле в субботу без осадков, температура до -9°. В воскресенье переменная облачность, ночью -9°, днем +3°.

В Моршине на Львовщине в субботу солнечно, ночью -7°, днем +7°. В воскресенье без осадков, ночью -5°, днем до +5°.

В Трускавце в субботу без осадков, температура до +7°. В воскресенье температура до +5°, солнечно.

В Сваляве завтра пасмурно, +5°, в воскресенье переменная облачность, температура воздуха -6°…+2°.

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