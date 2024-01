Топ-9 сериалов февраля 2024: киллеры, мода, космос, самураи

УНИАН подготовил подборку самых интересных сериалов января 2024 года – как новых, так и продолжений проектов предыдущих лет.

В феврале 2024 года киноманов у "малых экранов" ждет сразу несколько интересных премьер: шпионский комедийный экшн "Мистер и миссис Смит" от Дональда Гловера, биографическая драма "Новый взгляд" о противостоянии Кристиана Диора и Коко Шанель, игровая адаптация анимационного приключенческого фэнтези "Аватар: Последний защитник", новая экранизация "Сегуна" и еще несколько новинок.

Кроме того, выйдут новые сезоны популярных сериалов "Начальная школа Эбботт" и Halo, а еще – очередной спин-офф "Ходячих мертвецов".

Мистер и миссис Смит

Mr. and Mrs. Smith (США, Prime Video, комедия/боевик/шпионское, 1 сезон, премьера – 2 февраля)

Сериал основан на одноименном фильме 2005 года с Анджелиной Джоли и Брэдом Питтом, рассказывающем о супругах-киллерах, скрывающих друг от друга свое ремесло до тех пор, пока они не получили заказ "убрать" друг друга.

В сериальной адаптации главные роли достались Дональду Гловеру (сериал "Атланта", фильмы "Марсианин", "Соло. Звездные Войны. История", также известен как рэпер Childish Gambino), он же является одним из создателей сериала, и Майя Эрскин (сериалы "Оби-Ван Кеноби", "Голубоглазый самурай"). Также в шоу задействованы Паркер Поузи ("Светская жизнь", "Все страхи Бо"), Вагнер Моура (сериал "Нарко"), Джон Туртурро ("Большой Лебовски", "Бэтмен"), Пол Дано ("Нефть", "Пленницы"), Александр Скарскард (сериалы "Настоящая кровь", "Наследники"), Эйса Гонсалес ("Форсаж: Хоббс и Шоу", "Годзилла против Конга"), Сара Полсон (сериал "Американская история ужасов", "Сестра Рэтчед"), Урсула Корберо (сериалы "Бумажный дом", "Тело в огне") и другие.

В первом сезоне сериала будет восемь эпизодов, все они выйдут одновременно.

Начальная школа Эбботт

Abbott Elementary (США, ABC, ситком/мокьюментари, 3 сезон, премьера – 7 февраля)

Этот сериал, первые два сезона которого получили восторженные отзывы критиков, а также целый ряд престижных наград и номинаций, рассказывает об учительнице начальных классов Джанин Тигс, остающейся идеалисткой несмотря на обстоятельства.

Главную роль в сериале исполняет американская писательница Квинта Брансон, она же является его создателем.

Третий сезон сериала будет насчитывать 14 эпизодов, которые будут выходить по одному раз в неделю.

Хало

Halo (США, Paramount+, военная научная фантастика, 2 сезон, премьера – 8 февраля)

Сериал, основанный на одноименной серии видеоигр, посвящен войне 26-го века между Космическим командованием Объединенных Наций и религиозно-политическим союзом инопланетян Ковенантом. В центре сюжета – спецназовец Джон-117.

Главную роль исполняет Пабло Шрайбер, известный по сериалам "Прослушка", "Оранжевый – хит сезона", "Американские боги" и "Защищая Джейкоба".

Во втором сезоне сериала будет восемь эпизодов, первые два из которых выйдут одновременно, а остальные – по одному раз в неделю.

Один день

One Day (Великобритания, Netflix, комедия/романтика/драма, 1 сезон, премьера – 8 февраля)

Сериал, основанный на одноименном романе Дэвида Николлза 2009 года, рассказывает об Эмме и Декстере, которые проводят вместе одну ночь после выпуска, а затем их дороги расходятся. Впрочем, похоже, судьба связала их навсегда.

Главные роли в сериале исполнили Амбика Мод (сериал "Будет больно") и Лео Вудалл (2 сезон сериала "Белый лотос").

Первый сезон сериала будет состоять из 14 эпизодов, все они выйдут одновременно.

Новый взгляд

The New Look (США, Apple TV+, драма/биография, 1 сезон, премьера – 14 февраля)

Сериал расскажет о жизни знаменитого французского модельера Кристиана Диора после Второй мировой войны, когда он создает революцию в мире моды, бросая вызов Коко Шанель и другим известным кутюрье.

Диора в сериале сыграл Бен Мендельсон ("Место под соснами", "Капитан Марвел", " Дочь болотного короля"), а Шанель – Жульет Бинош ("Английский пациент", "Шоколад"). Также в шоу задействованы Мейси Уильямс (Арья Старк из "Игры престолов"), Джон Малкович ("Империя солнца", "Быть Джоном Малковичем", "Тень вампира"), Эмили Мортимер ("Матч-пойнт", "Ларс и настоящая девушка") и другие.

Первый сезон сериала будет состоять из 10 эпизодов, первые три из которых выйдут одновременно, а остальные – по одному раз в неделю.

Созвездие

Constellation (США, Apple TV+, научная фантастика/психологический триллер, 1 сезон, премьера – 21 февраля)

В центре сюжета сериала – женщина по имени Джо, которая вернулась на Землю после катастрофы во время миссии в космосе, и обнаружила, что части ее жизни исчезли.

Главную роль в сериале исполнила шведская актриса Нуми Рапас (Лисбет Саландер в оригинальной трилогии "Девушка с татуировкой дракона", а также фильмы "Шерлок Холмс: Игра теней", "Прометей" и "Агнец").

Первый сезон сериала будет состоять из восьми эпизодов, первые три из которых выйдут одновременно, а остальные – по одному раз в неделю.

Аватар: Последний защитник

Avatar: The Last Airbender (США, Netflix, фэнтези/экшн/приключения, 1 сезон, премьера – 22 февраля)

Сериал представляет собой игровую адаптацию популярного мультсериала 2005 года, события которого разворачиваются в разрушенном войной азиатском мире, где определенные люди могут "покорить" одну из четырех классических стихий – воду, землю, огонь или воздух. Главный герой сериала Аанг является Аватаром – единственным магом, способным использовать все элементы, который призван принести в мир и остановить войну, развязанную Народом огня много лет назад. Вместе со своими новыми товарищами Катарой и Соккой Аанг изучает и развивает свои силы, а также скрывается от принца Зуко из Народа огня, который стремится вернуть себе честь, пленив Аватара. Эта вселенная не имеет никакого отношения к культовой кинофраншизе "Аватар" Джеймса Кэмерона, первый фильм которой вышел в 2009 году.

Главную роль в сериале исполнил 14-летний канадский актер Гордон Кормье, которого до этого зрители могли видеть хоррор-сериале "Противостояние" по одноименному роману Стивена Кинга.

Первый сезон сериала "Аватар: Последний защитник" будет состоять из восьми эпизодов, все они выйдут одновременно.

Ходячие мертвецы: Те, кто живет

The Walking Dead: the Ones who Live (США, AMC/AMC+, ужасы/зомби, сезон 1, премьера – 25 февраля)

Хотя популярный постпокалиптический сериал "Ходячие мертвецы" и завершился в 2022 году после 11 сезона, его создатели решили не прощаться со своей аудиторией и на радость фанатам начали запускать один за другим спин-оффы об отдельных персонажах из оригинального сериала. В частности, в июне 2023 года состоялась премьера шоу "Ходячие мертвецы: Мертвый город" о приключениях Мэгги Грин и Нигана, а в сентябре 2023 года вышел сериал "Ходячие мертвецы: Дэрил Диксон" о приключениях Дэрила Диксона в Европе. Оба сериала уже продлены на вторые сезоны.

Ну а теперь пришел черед сериала "Ходячие мертвецы: Те, кто живет", по сюжету которого Мишонн отправится на поиски своего пропавшего мужа Рика Граймса. Также в сериале снова вернется персонаж Джадис Стоукс, которая исчезла вместе с ним.

Первый сезон этого мини-сериала будет состоять из шести эпизодов, которые будут выходить один раз в неделю.

Сегун

Shōgun (США, Великобритания, FX/Hulu, приключения/экшн/история, 1 сезон, премьера – 27 февраля)

События сериала разворачиваются в 1600 году в разгар междоусобных войн в Японии. Английский корабль странным образом прибивает к берегам закрытой для европейцев Японии. Один из моряков Джон Блэкторн постепенно проникается местной культурой и из заключенного превращается в советника местного феодала Йоси Торанаги, который надеется использовать секреты британцев против своих врагов. Сериал является экранизацией одноименного романа американского писателя Джеймса Клавелла 1975 года, большинство персонажей имеют реальных исторических прототипов.

Главные роли в сериале исполнили Космо Джарвис ("Леди Макбет", сериал "Острые козырьки") и Санада Хироюки ("Последний самурай", "Пекло", "Скоростной поезд", "Джон Вик 4").

Первый сезон сериала будет состоять из десяти эпизодов, первые два из которых выйдут одновременно, а остальные – по одному раз в неделю.

***

Также рекомендуем вам ознакомиться с подборкой самых интересных сериалов января 2024 года и последними новинками кинопроката.

Марина Григоренко