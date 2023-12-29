Топ-7 сериалов января 2024: "Настоящий детектив", "Эхо" и "Властелины воздуха"

В январе 2024 года на Netflix выйдут комедийный боевик "Братья Сунь" с оскароносной Мишель Йео, криминальная драма "Гризельда" от создателей "Нарко" и экранизация очередного детективного романа Харлана Кобена "Твоя первая последняя ложь". Тем временем, HBO наконец выпустит четвертый сезон "Настоящего детектива", Disney+ представит очередной сериал из киновселенной Marvel "Эхо", Prime Video покажет драму "Экспаты" с Николь Кидман, а на Apple TV+ стартует сериал о пилотах времен Второй мировой войны "Властелины воздуха" с Остином Батлером и Барри Киоганом. О самых интересных новинках месяца читайте в обзоре УНИАН.

УНИАН подготовил подборку самых интересных сериалов января 2024 года – как новых, так и продолжений проектов предыдущих лет.

Твоя первая последняя ложь

Fool Me Once (Великобритания, Netflix, детектив/драма, 1 сезон, премьера – 1 января)

Сюжет сериала вращается вокруг двух убийств. Молодая вдова Майя замечает на скрытой видеоняне своего убитого мужа Джо. Тем временем ее племянники Эбби и Дэниел пытаются узнать правду о смерти своей матери. Постепенно между двумя делами вырисовывается возможная связь.

Сериал является адаптацией одноименного детективного романа американского писателя Харлана Кобена. Это уже шестой сериал Netflix по мотивам его романов – до этого вышли британские шоу "Незнакомка" (2020) и "Держись ближе" (2022), польские "В густом лесу" (2020) и "Мертвая хватка" (2022), а также испанский "Невиновный" (2021).

Главные роли в сериале исполнили Мишель Киган ("Наша девушка", "Улица коронации"), Ричард Армитедж (франшиза "Хоббит", сериалы "Берлинская резидентура", "Незнакомка", "Держись ближе"), Адиль Актар (франшиза "Загадочное убийство", сериалы "Сладкоежка", "Шервуд") и другие.

Первый сезон сериала будет состоять из восьми эпизодов, все они выйдут одновременно.

Братья Сунь

The Brothers Sun (США, Netflix, боевик/комедия, 1 сезон, премьера – 4 января)

Молодой парень Брюс Сунь живет обычной жизнью в Калифорнии, пока из Тайбэя не приезжает его старший брат Чарльз. Брюс понятия не имеет, что Чарльз является членом триады, который теперь должен защитить свою мать и младшего брата от таинственного врага.

Главные роли в сериалы исполнили оскароносная Мишель Йео ("Крадущийся тигр, затаившийся дракон", "Шан-Чи и Легенда десяти колец", "Все везде и сразу"), а также Джастин Чэнь и Сэм Сон Ли.

Создателями сериала являются Байрон У и Брэд Фелчак ("Хор", "Американская история ужасов", "Королевы крика", "Поза", "Политик").

Первый сезон сериала будет состоять из восьми эпизодов, все они выйдут одновременно.

Эхо

Echo (США, Disney+, 1 сезон, приключения/криминал/экшн, премьера – 9 января)

Очередной сериал из киновселенной Marvel познакомит зрителей ближе с глухой супергероиней на протезе Майей Лопес, известной по прозвищу Эхо. События сериала будут разворачиваться после финала сериала "Соколиный глаз", где персонаж появился впервые. Представленная как племянница криминального авторитета Уилсона Фиска, позже она восстает против него, когда узнает, что тот организовал убийство ее отца. В новом сериале она будет пытаться разобраться с прошлым и найти новый путь.

К главной роли в сериале вернулась коренная американка Алакуа Кокс, которая в реальной жизни также является глухой от рождения и имеет ампутированную ногу с протезом.

Также известно, что в сериале появятся персонажи Мэтта Мердока (Сорвиголовы) в исполнении Чарли Кокса и Уилсона Фиска (Кингпина) в исполнении Винсента Д'Онофрио. Оба они были центральными персонажами сериала "Сорвиголова" от Netflix, который закрыли, но затем решили возродить под названием "Сорвиголова: Рожденный заново" уже в рамках киновселенной Marvel на Disney+. В частности, Сорвиголова уже появился как камео в фильме "Человек-паук: Нет пути домой "(2021) и в двух эпизодах сериала "Она-Халк "(2022), а Фиск вернулся в трех эпизодах "Соколиного глаза" (2021).

Первый сезон сериала будет состоять из пяти эпизодов, все они выйдут одновременно.

Настоящий детектив: Ночная страна

True Detective: Night Country (США, HBO, криминал/драма, 4 сезон, премьера – 15 января)

События четвертого сезона культового сериала-антологии будут проходить на Аляске. Две женщины-детектива – опытная Лиз Дэнверс и молодая Эванджелин Наварро, которые не очень ладят друг с другом – будут расследовать исчезновение и вероятное убийство нескольких сотрудников исследовательской станции.

Главные роли в новом сезоне исполнили Джоди Фостер ("Молчание ягнят", "Таксист", "Резня", "Мавританец") и профессиональная боксерка Кали Реис ("Черные мухи", "Заложница: Найти пропавшую").

Также в четвертом сезоне "Настоящего детектива" задействованы Кристофер Экклстон (сериал "Доктор Кто", фильмы "28 дней спустя", "Джи Ай Джо: Атака кобры"), Фиона Шоу (франшиза "Гарри Поттер", фильмы "Древо жизни", "Джейн Эйр"), Джон Хокс ("От заката до рассвета", "Идентификация") и другие.

Идея нового сезона принадлежит создателю сериала Нику Пиццолатто, однако, в отличие от предыдущих сезонов, где он выступал сценаристом и режиссером отдельных эпизодов, здесь он ограничился лишь ролью исполнительного продюсера. Шоураннером нового сезона стала Исса Лопес, которая до этого работала в основном на мексиканском телевидении. Также над четвертым сезоном работал лауреат премии "Оскар" за фильм "Лунный свет" Барри Дженкинс.

Сезон будет состоять из шести эпизодов, которые будут выходить один раз в неделю с финалом 25 февраля.

Гризельда

Griselda (США, Netflix, криминал/драма/биография, 1 сезон, премьера – 25 января)

Основанный на реальных событиях сериал рассказывает о колумбийке Гризельде Бланко, которая сбежала из Медельина в Майами с тремя маленькими сыновьями и килограммом кокаина, после чего быстро стала безжалостной владелицей цветущей наркоимперии по прозвищам "Черная вдова" и "Кокаиновая крестная мать".

Главную роль в сериале сыграла София Вергара (сериал "Американская семейка", фильмы "Повар на колесах", "Пылкие беглянки").

Сериал сняли создатели хитового шоу "Нарко" – продюсер Даг Миро и режиссер Андрес Баис.

Первый сезон сериала будет состоять из шести эпизодов, все они выйдут одновременно.

Экспаты

Expats (США, Prime Video, драма, 1 сезон, премьера – 26 января)

Этот мини-сериал рассказывает о международном сообществе экспатов в Гонконге, чьи жизни становятся связаны навсегда после внезапной семейной трагедии.

Главные роли в сериале сыграли Николь Кидман ("Другие", "Часы", "Догвиль", "Варяг"), Джек Хьюстон ("Убей своих любимых", "Американская афера", "Дом Гуччи"), Брайан Ти ("Тройной форсаж: Токийский дрифт", "Росомаха", "Подростки-Мутанты. Черепашки-ниндзя 2") и другие.

Сериал основан на романе The Expatriates американской писательницы гонконгского происхождения Дженис Ю.К. Ли, вышедшем в 2016 году. Сняла его американская режиссер китайского происхождения Лулу Ван (фильм "Прощание" 2019 года, получивший одобрение критиков и немало престижных наград).

Съемки сериала проходили в Гонконге в 2021 году в разгар пандемии коронавируса, с чем было связано немало скандалов.

Мини-сериал будет состоять из шести эпизодов, первые два из которых выйдут одновременно, а остальные по одному раз в неделю с финалом 23 февраля.

Властелины воздуха

Masters of Air (США, Apple TV+, драма/триллер/экшн, 1 сезон, премьера – 26 января)

Сценарий сериала основан на документальном романе Дональда Л. Миллера, который рассказывает о воздушных боях Второй мировой войны глазами британских и американских военных.

Главные роли в фильме исполняют Остин Батлер ("Однажды в... Голливуде", "Элвис", "Дюна 2"), Барри Киоган ("Убийство священного оленя", "Дюнкерк", "Банши Инишерина"), Каллум Тернер ("Кредо убийцы", "Фантастические твари: Преступления Гриндельвальда"), Шути Гатва ("Барби", сериалы "Половое воспитание", "Доктор Кто"), Фредди Картер (сериалы "Пенниворт", "Тень и кость"), Луис Хофманн (сериалы "Тьма", "Весь тот незримый свет") и другие.

Продюсерами сериала выступили Стивен Спилберг и Том Хэнкс. Несколько эпизодов сериала снял Кэри Фукунага, который до этого работал над первым сезоном "Настоящего детектива", сериалом "Маньяк" и последним фильмом бБондианы "Не время умирать".

Мини-сериал будет состоять из девяти эпизодов, первые два из которых выйдут одновременно, а остальные по одному раз в неделю с финалом 15 марта.

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Марина Григоренко