На этой неделе в украинский прокат выйдет украинская драма "Как там Катя?", одержавшей победу в национальном конкурсе кинофестиваля "Молодость-2023". Также на "больших экранах" можно будет посмотреть биографическую драму "Голда", романтическую комедию "Люблю тебя ненавидеть", костюмированный байопик "Сиси и я", триллер "Догмен" и еще несколько новинок. Кроме того, в кинотеатры возвращается номинированный на "Оскар-2024" украинский документальный фильм "20 дней в Мариуполе". Киногурманов же порадуют ретроспективные показы одного из самых известных фильмов культового Дэвида Линча – "Шоссе в никуда". Тем временем, онлайн выйдет спортивная комедия "Андердоги" с рэпером Снуп Догом в главной роли. Обо всех киноновинках недели читайте в обзоре УНИАН.

Как там Катя?

How Is Katia? (Украина, 2022, драма)

Фильм рассказывает о враче скорой помощи и одинокой матери Анне, которая является опорой для своей семьи – сестры, матери и единственной дочери Кати. Анна – сильная женщина, которая планирует подарить своему ребенку лучшую жизнь, чем у нее. Но произошла неожиданная и шокирующая трагедия, которая может все разрушить и оставить героиню наедине с равнодушной системой и безграничной потерей.

Лента стала полнометражным дебютом украинского режиссера Кристины Тинькевич, выросшего из ее одноименного короткометражного фильма 2016 года.

Мировая премьера фильма состоялась на 75-м кинофестивале в Локарно в конкурсной программе Concorso Cineasti del presente, где он получил две награды: специальный приз жюри Ciné+ и приз за лучшую актерскую игру для Анастасии Карпенко, сыгравшей роль Анны. Позже лента одержала победу в национальном полнометражном конкурсе 52-го КМКФ "Молодость".

В настоящее время оценка фильма на IMDb составляет 7,2 балла из 10.

Голда

Golda (США, Великобритания, 2023, драма/исторический/байопик)

События фильма происходят в 1973 году, когда "Война Судного дня" в самом разгаре. Египет, Сирия и Иордания атакуют Израиль, надеясь вернуть себе утраченные территории. Решить этот конфликт должна Голда Меир – первая женщина-премьер-министр Израиля. Бремя ответственности за судьбу страны еще тяжелее потому, что за фасадом "железной леди" Голда прячет один мрачный секрет.

Главную роль в фильме исполнила оскароносная Хелен Миррен ("Королева", "Калигула", франшиза "Форсаж"). Также в нем задействованы Лиев Шрайбер ("Крик", "Росомаха", "Город астероидов"), Камилль Коттен ("Дом Гуччи", "Призраки в Венеции") и другие.

Режиссером "Голды" выступил лауреат премии "Оскар" за лучший короткометражный фильм, израильский кинематографист Гай Наттив.

Мировая премьера состоялась на Берлинском международном кинофестивале в феврале 2023 года. В настоящее время оценка фильма на IMDb составляет 6 баллов из 10, в то время как на Rotten Tomatoes он получил 52% одобрения от критиков и 91% от зрителей. Между тем, на Metacritic киноэксперты оценили фильм в 48 баллов из 100 (соответствует характеристике "средние или смешанные отзывы"), а широкая аудитория – в 6,1 балл из 10 ("в целом положительные отзывы").

Люблю тебя ненавидеть

Anyone But You (США, 2023, комедия/романтика)

По сюжету фильма, утром после идеального первого свидания роковая страсть влюбленных превращается в холодную ненависть, пока судьба не сводит их вместе на свадьбе друзей в Австралии. Так что им не остается ничего другого, кроме как поступить по-взрослому и снова притвориться парой.

Главные роли в фильме сыграли Сидни Суини (сериалы "Эйфория", "Белый лотос", фильм "Реалити"), Глен Пауэлл (фильм "Топ Ган: Меверик", сериал "Королевы крика"), Александра Шипп ("Люди Икс: Апокалипсис", "Барби") и другие.

Режиссером фильма выступил Уилл Глак (дилогия "Кролик Петрик", комедии "Легкомысленная я", "друзья по сексу"). Он же является соавтором сценария.

В США фильм вышел в прокат еще в конце 2023 года и получил смешанные отзывы от критиков, зато стал успешным в прокате – при бюджете 25 миллионов долларов он уже собрал более 100 миллионов.

В настоящее время оценка фильма на IMDb составляет 6,6 баллов из 10, в то время как на Rotten Tomatoes он получил 51% одобрения от критиков и 87% от зрителей. Между тем, на Metacritic киноэксперты оценили фильм в 52 балла из 100, а широкая аудитория – в 5,5 баллов из 10, что в обоих случаях соответствует характеристике "средние или смешанные отзывы".

Шоссе в никуда

Lost highway (США, 1997, триллер/детектив/мистика)

В центре нелинейного сюжета фильма – саксофонист Фред Мэдисон, который подозревает свою жену в измене. Когда ее находят мертвой, подозрение сразу падает на мужа. Фреда приговаривают к высшей мере наказания, но тут начинается мистика – мужчина загадочным образом исчезает из камеры смертников, а на его месте обнаруживают невинного юношу Пита, который понятия не имеет, как он оказался в тюрьме. Но настоящее безумие только начинается.

Главные роли в фильме исполнили Билл Пуллман ("Неспящие в Сиэтле", "День Независимости", сериал "Грешники"), Патриция Аркетт ("Юность", "Стигматы", "Эд Вуд"), Роберт Лоджа ("Лицо со шрамом"), Бальтазар Гетти ("Повелитель мух"), Майкл Масси ("Семь") и другие.

Режиссер фильма – гений сюрреализма Дэвид Линч, также известный по лентам "Человек-слон", "Синий бархат", "Дикие сердцем", "Махголленд-Драйв" и, конечно же, "Твин Пикс".

В настоящее время оценка фильма на IMDb составляет 7,6 баллов из 10, в то время как на Rotten Tomatoes он получил 68% одобрения от критиков и 87% от зрителей. Между тем, на Metacritic киноэксперты оценили фильм в 53 балла из 100 (соответствует характеристике "средние или смешанные отзывы"), а широкая аудитория – в 7,5 баллов из 10 ("в целом положительные отзывы").

20 дней в Мариуполе

20 Days in Mariupol (Украина, 2023, документальный/военный)

По случаю номинации на "Оскар" в ограниченный повторный прокат решили выпустить украинский документальный фильм, изображающий осаду города Мариуполя с момента нападения российских войск утром 24 февраля 2022 года. Авторы ленты, которые стали последними международными журналистами в окруженном российскими войсками Мариуполе, продолжили работу в осаде и зафиксировали кадры, которые позже стали определяющими образами войны: смерти детей, массовые захоронения, разбомбленный роддом и другие ужасы российских преступлений.

"20 дней в Мариуполе" – это режиссерский дебют военного корреспондента (с опытом в Сирии, Карабахе, Ливии, Ираке, секторе Газа, Афганистане), фотографа, видеографа и писателя Мстислава Чернова. Также к созданию картины были привлечены фотограф Евгений Малолетка и продюсер и журналист Василиса Степаненко. За работу в осажденном Мариуполе они получили Пулитцеровскую премию, которая считается самой престижной наградой в области журналистики. Также Мстислав Чернов и Евгений Малолетка стали лауреатами еще ряда международных наград.

Впервые картина увидела свет на одном из главных фестивалей независимого кино в США "Сандэнс" в секции World Cinema Documentary Competition. Там лента получила приз зрительских симпатий. Украинская премьера фильма состоялась на фестивале Docudays UA, где "20 дней в Мариуполе" стал лучшим фильмом национального конкурса, а также обладателем приза зрительских симпатий.

В настоящее время оценка фильма на IMDb составляет 8,6 баллов из 10, в то время как на Rotten Tomatoes он получил 100% одобрение от критиков с пометкой "Сертифицированная свежесть" и 97% от зрителей. Между тем, на Metacritic киноэксперты оценили фильм в 84 балла из 100 с отличием "Обязательное к просмотру" (соответствует характеристике "всеобщее признание"), а широкая аудитория – в 6,8 баллов из 10 ("в целом положительные отзывы").

Сиси и я

Sisi & Ich (Германия, Швейцария, Австрия, 2023, драма/исторический/байопие)

В центре сюжета фильма – графиня Ирма, которая становится спутницей самой популярной женщины своего времени. Она путешествует со знаменитой австрийской императрицей Сиси, становится ее подругой и даже без памяти влюбится в монархиню. И хотя женщины сопротивляются враждебному миру, в конце концов у них остается только один роковой путь, который навсегда свяжет их обоих. Сценарий основан на записях настоящей фрейлины монархини – Ирмы Штарах.

Главную роль в фильме исполнила немецкая актриса Сандра Гюллер, которая была признана лучшей актрисой Европы в 2023 году за фильм "Анатомия падения". Также она известна по таким фильмам, как "Тони Эрдман "и "Зона интереса", который выйдет в украинский прокат в феврале 2024 года. Императрицу Сиси в фильме сыграла немецкая актриса Сюзанна Вольф ("Три мушкетера").

Режиссером фильма выступила Фрауке Финстервальдер, для которой это вторая полнометражная работа после драмы "Темный мир" 2013 года.

Ленту впервые показали на нынешнем Берлинском международном кинофестивале в начале 2023 года в секции "Панорама". Позже картина была отмечена немецкой кинопремией за лучший дизайн костюмов.

В настоящее время оценка фильма на IMDb составляет 6,5 баллов из 10.

Догмен

DogMan (США, 2023, триллер/боевик)

Главный герой фильма – мужчина по имени Дуглас, который в этом мире любит и понимает только собак, а они безотказно выполняют все его приказы. В детстве жестокий отец издевался над парнем – и, в конце концов, чтобы избавиться, бросил того в стаю бродячих псов, надеясь, что дикие собаки разорвут его сына. У Догмана теперь есть своя моральная шкала, и поэтому, когда город захватывает наркобарон, он решает избавить мир от "грязи" своими методами. Эта стая готова принять бой, чтобы уничтожить преступную империю и восстановить мир на улицах города.

Главную роль в "Догмене" исполнил американский актер и музыкант Калеб Лэндри Джонс, известный по ролям в фильмах "Люди Икс: Первый класс", "Прочь" и "Три билборда на границе Эббинга, Миссури".

Снял фильм французский режиссер Люк Бессон ("Леон", "Пятый элемент", "Жанна д'Арк").

Премьера фильма состоялась в августе 2023 года на Венецианском киновестивале, где он получил смешанные отзывы. В настоящее время оценка фильма на IMDb составляет 6,8 баллов из 10, тогда как на Rotten Tomatoes он получил 58% одобрения от критиков. Между тем, на Metacritic киноэксперты оценили фильм лишь в 37 баллов из 100, что соответствует характеристике "в целом отрицательные отзывы".

Супералиби 2

Alibi.com 2 (Франция, 2023, комедия)

Фильм является продолжением одноименной комедии 2017 года. Главный герой Грег был владельцем агентства, которое помогало клиентам создавать правдоподобные алиби. Закрыв его, он зажил спокойной и беззаботной жизнью и решил сделать предложение своей любимой девушке Фло. Однако, есть проблема – Грег не хочет знакомить Фло со своей матерью и нечистым на руку отцом. Чтобы избежать этого, он снова открывает агентство и теперь ищет для себя фальшивых родителей.

Главную роль в фильме снова сыграл французский актер Филипп Лашо, он же является его режиссером и сценаристом.

В настоящее время оценка фильма на IMDb составляет 6,5 баллов из 10.

Реинкарнация. Призрак из прошлого

Run Rabbit Run (Австралия, 2023, триллер/ужасы)

Главная героиня фильма Сара со своей семилетней дочерью приезжает в родительский дом. Впервые увидев девочку, бабушка принимает внучку за свою пропавшую дочь Элис, которой на момент исчезновения тоже было семь лет. После этого дочь Сары начинает вести себя странно: демонстрирует привычки и поведение пропавшей Элис. Матери сначала кажется, что дочь играет по подсказкам взрослых, но чем дальше продолжается "игра", тем отчетливее проявляется потустороннее в доме.

Главную роль в фильме исполнили звезда сериала "Наследники" Сара Снук.

В настоящее время оценка фильма на IMDb составляет 5 баллов из 10.

История Тито и Винни

Noah's Ark (Бразилия, Индия, 2024, приключения/анимация/мюзикл)

В центре сюжета этого семейного мультфильма – пара мышей, пытающихся сесть на Ноев ковчег: Винни, харизматичный поэт, который ужасно боится сцены, и Тито, талантливый обаятельный гитарист. Впрочем, на Ноев ковчег допускаются лишь один самец и одна самка каждого вида, и благодаря счастливой судьбе и помощи гениального таракана, Винни и Тито пробираются на ковчег, где должны предотвратить противостояние между хищниками и травоядными. Смогут ли эти талантливые безбилетные путешественники использовать музыку, чтобы снять напряжение и помочь всем существам пережить 40 дней и 40 ночей вместе?

В настоящее время оценка фильма на IMDb составляет 6,4 балла из 10.

Андердоги

The Underdoggs (США, 2024, комедия/спорт)

В центре сюжета фильма – бывшая звезда американского футбола Джейсен Дженнингс, который достиг самого дна. Когда его приговаривают к общественным работам и заставляют тренировать мятежную футбольную команду, он видит в этом возможность изменить свою жизнь.

Главную роль в фильме исполнил американский рэпер и бизнесмен Snoop Dogg, которого также можно было видеть в фильмах "Дневная смена", "Тренировочный день" и "Очень страшное кино 5".

Фильм от Amazon Studios будет доступен 26 января 2024 года на Prime Video.

