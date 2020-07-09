Рецепты вкусного и наваристого рассольника - пальчики оближешь

Рассольник - популярный в нашей стране суп, обязательным ингредиентом которого являются соленые огурцы.

Рецептов рассольника существует огромное количество. Однако, каким бы не был этот рецепт, всегда остается один ингредиент, который и делает рассольник рассольником - это соленые огурцы.

Предлагаем вам несколько проверенных рецептов вкуснейшего рассольника.

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Рассольник с перловкой

Перловая крупа - 1,5 ст. л.

Картофель - 2-3 шт.

Морковь - 2-3 шт.

Лук репчатый - 1 шт.

Огурцы солёные - 2 шт.

Масло растительное - 1/3 стакана

Мука - 0,5-1 ч. л.

Лавровый лист - 1-2 шт.

Перец черный горошком - 5 шт.

Соль - 1 ст. л.

Травы пряные сухие (по желанию) - по вкусу

Предварительно замочить перловку. Набухшую перловку промыть, залить водой 0,5 л воды, добавить треть стакана растительного масла и поставить вариться на небольшом огне.

Лук мелко нарезать, морковь натереть на крупной терке. Обжарить овощи на растительном масле 3-4 минуты. Добавить муку и размешать, чтобы не было комков.

Когда крупа станет мягкой, добавить в кастрюлю обжаренные овощи, нарезанный картофель, лавровый лист, перец горошком.

Когда картофель сварится, добавить в рассольник огурцы. Посолить, добавить специи по желанию и варить рассольник 2-3 минуты.

Рассольник с рисом

Вода - 2 л

Свинина на косточке - 150 г

Рис - 50 г

Лук репчатый - 1 шт

Морковь - 1 шт

Картофель - 1 шт

Огурцы соленые - 2 шт

Рассол - 2-3 ст.л.

Соль, зелень - по вкусу

Сварить бульон, добавив в него мясо, лавровый лист, немного соли и перец горошком. Варить 1,5-2 ч.

Рис промыть, овощи нарезать кубиками.

Из готового бульона достать мясо и добавить в кастрюлю рис и картофель.

На растительном масле обжарить морковь с луком. Добавить их в кастрюлю

Когда картофель будет готов, на медленном огне добавить огурцы и рассол. Посолить по вкусу, добавить приправы и зелень. Варить ещё 10-15 минут.

Рассольник "Ленинградский"

Говядина на косточке - 200-250 г

Картофель - 150-200 г

Огурцы солёные - 2 шт.

Рис - 2 ст. ложки

Морковь - 80 г

Лук репчатый - 70 г

Масло растительное - 2 ст. ложки

Томатная паста - 1,5 ст. ложки

Петрушка свежая - по вкусу

Соль, перец - по вкусу

Вода - 2,5 л

Говядину вымыть, залить холодной водой и поставить на сильный огонь. После закипания воды убавить огонь, снять пену. Бульон посолить по вкусу и варить 40-50 минут, прикрыв крышкой. Достать ребрышки из готового бульона, отделить мясо от кости и вернуть его в бульон.

Лук и морковь нарезать небольшими кубиками. Обжарить на растительном масле до мягкости, затем добавить томатную пасту, протушить несколько минут. Добавить к овощам нарезанные кубиком огурцы и протушить до мягкости.

Рис промыть и отправить в бульон. Через несколько минут добавить нарезанный кубиком картофель. Варить 10-12 минут. Затем добавить жареные овощи и проварить еще несколько минут.

Рассольник "Классический" с рисом и почками

500 г говяжьих или свиных почек;

2 чайные ложки соды;

2 столовые ложки 9% уксуса;

2,5 л воды;

3 картофелины;

1 луковица;

1 морковь;

3 столовые ложки риса;

30 г сливочного масла;

3 солёных огурца;

1 лавровый лист;

соль и чёрный молотый перец — по вкусу;

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Снимите плёнки с почек и разрежьте каждую на три-четыре части. Посыпьте подготовленные почки содой. Через 10 минут полейте уксусом. Ещё через 10 промойте почки уксусом, залейте холодной водой и доведите до кипения. Затем слейте воду, промойте почки, налейте свежую воду и варите под крышкой ещё 30–40 минут.

В это время промойте рис, очистите и нарежьте кубиками овощи. Лук с морковью обжарьте на сливочном масле. Немного посолите и поперчите.

Готовые почки достать из бульона. Забросить в суп картофель и рис, а через 15 минут — обжаренные лук и морковь.

Почки и огурцы нарежьте кубиками и отправьте в бульон. Добавьте лавровый лист и варите ещё 10–15 минут на медленном огне.

Рассольник постный без мяса

вода - 2,5 л

перловая крупа - 1/2 стакана

соленые огурцы - 2 шт

огуречный рассол - 0,5 стакана

картофель - 4 шт

морковь - 1 шт

лук репчатый - 1 шт

перец горошком - 4-5 шт

лавровый лист - 1 шт

Перловую крупу промыть, залить кипятком и оставить набухать на 30-40 минут.

В кастрюлю налить воду, положить распаренную перловку и варить на медленном огне до мягкости крупы. Когда перловка станет мягкой, картофель нарезать кубиками и положить в суп. Добавить лавровый лист и перец-горошек.

Морковь натереть на крупной терке. Лук мелко нарезать. Обжарить лук с морковью на растительном масле. Огурцы нарезать тонкими кружками.

За 10 минут до готовности положить в суп обжаренные лук с морковью, добавить огурцы.

В самом конце влить в суп огуречный рассол и довести суп до готовности. Снять кастрюлю с огня. Накрыть крышкой и дать рассольнику настояться 20 минут.

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