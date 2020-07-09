Рецепты вкусного и наваристого рассольника - пальчики оближешь
Рецептов рассольника существует огромное количество. Однако, каким бы не был этот рецепт, всегда остается один ингредиент, который и делает рассольник рассольником - это соленые огурцы.
Предлагаем вам несколько проверенных рецептов вкуснейшего рассольника.
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Рассольник с перловкой
- Перловая крупа - 1,5 ст. л.
- Картофель - 2-3 шт.
- Морковь - 2-3 шт.
- Лук репчатый - 1 шт.
- Огурцы солёные - 2 шт.
- Масло растительное - 1/3 стакана
- Мука - 0,5-1 ч. л.
- Лавровый лист - 1-2 шт.
- Перец черный горошком - 5 шт.
- Соль - 1 ст. л.
- Травы пряные сухие (по желанию) - по вкусу
Предварительно замочить перловку. Набухшую перловку промыть, залить водой 0,5 л воды, добавить треть стакана растительного масла и поставить вариться на небольшом огне.
Лук мелко нарезать, морковь натереть на крупной терке. Обжарить овощи на растительном масле 3-4 минуты. Добавить муку и размешать, чтобы не было комков.
Когда крупа станет мягкой, добавить в кастрюлю обжаренные овощи, нарезанный картофель, лавровый лист, перец горошком.
Когда картофель сварится, добавить в рассольник огурцы. Посолить, добавить специи по желанию и варить рассольник 2-3 минуты.
Рассольник с рисом
- Вода - 2 л
- Свинина на косточке - 150 г
- Рис - 50 г
- Лук репчатый - 1 шт
- Морковь - 1 шт
- Картофель - 1 шт
- Огурцы соленые - 2 шт
- Рассол - 2-3 ст.л.
- Соль, зелень - по вкусу
Сварить бульон, добавив в него мясо, лавровый лист, немного соли и перец горошком. Варить 1,5-2 ч.
Рис промыть, овощи нарезать кубиками.
Из готового бульона достать мясо и добавить в кастрюлю рис и картофель.
На растительном масле обжарить морковь с луком. Добавить их в кастрюлю
Когда картофель будет готов, на медленном огне добавить огурцы и рассол. Посолить по вкусу, добавить приправы и зелень. Варить ещё 10-15 минут.
Рассольник "Ленинградский"
- Говядина на косточке - 200-250 г
- Картофель - 150-200 г
- Огурцы солёные - 2 шт.
- Рис - 2 ст. ложки
- Морковь - 80 г
- Лук репчатый - 70 г
- Масло растительное - 2 ст. ложки
- Томатная паста - 1,5 ст. ложки
- Петрушка свежая - по вкусу
- Соль, перец - по вкусу
- Вода - 2,5 л
Говядину вымыть, залить холодной водой и поставить на сильный огонь. После закипания воды убавить огонь, снять пену. Бульон посолить по вкусу и варить 40-50 минут, прикрыв крышкой. Достать ребрышки из готового бульона, отделить мясо от кости и вернуть его в бульон.
Лук и морковь нарезать небольшими кубиками. Обжарить на растительном масле до мягкости, затем добавить томатную пасту, протушить несколько минут. Добавить к овощам нарезанные кубиком огурцы и протушить до мягкости.
Рис промыть и отправить в бульон. Через несколько минут добавить нарезанный кубиком картофель. Варить 10-12 минут. Затем добавить жареные овощи и проварить еще несколько минут.
Рассольник "Классический" с рисом и почками
- 500 г говяжьих или свиных почек;
- 2 чайные ложки соды;
- 2 столовые ложки 9% уксуса;
- 2,5 л воды;
- 3 картофелины;
- 1 луковица;
- 1 морковь;
- 3 столовые ложки риса;
- 30 г сливочного масла;
- 3 солёных огурца;
- 1 лавровый лист;
- соль и чёрный молотый перец — по вкусу;
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Снимите плёнки с почек и разрежьте каждую на три-четыре части. Посыпьте подготовленные почки содой. Через 10 минут полейте уксусом. Ещё через 10 промойте почки уксусом, залейте холодной водой и доведите до кипения. Затем слейте воду, промойте почки, налейте свежую воду и варите под крышкой ещё 30–40 минут.
В это время промойте рис, очистите и нарежьте кубиками овощи. Лук с морковью обжарьте на сливочном масле. Немного посолите и поперчите.
Готовые почки достать из бульона. Забросить в суп картофель и рис, а через 15 минут — обжаренные лук и морковь.
Почки и огурцы нарежьте кубиками и отправьте в бульон. Добавьте лавровый лист и варите ещё 10–15 минут на медленном огне.
Рассольник постный без мяса
- вода - 2,5 л
- перловая крупа - 1/2 стакана
- соленые огурцы - 2 шт
- огуречный рассол - 0,5 стакана
- картофель - 4 шт
- морковь - 1 шт
- лук репчатый - 1 шт
- перец горошком - 4-5 шт
- лавровый лист - 1 шт
Перловую крупу промыть, залить кипятком и оставить набухать на 30-40 минут.
В кастрюлю налить воду, положить распаренную перловку и варить на медленном огне до мягкости крупы. Когда перловка станет мягкой, картофель нарезать кубиками и положить в суп. Добавить лавровый лист и перец-горошек.
Морковь натереть на крупной терке. Лук мелко нарезать. Обжарить лук с морковью на растительном масле. Огурцы нарезать тонкими кружками.
За 10 минут до готовности положить в суп обжаренные лук с морковью, добавить огурцы.
В самом конце влить в суп огуречный рассол и довести суп до готовности. Снять кастрюлю с огня. Накрыть крышкой и дать рассольнику настояться 20 минут.
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