Как украсить кулич на Пасху: вкуснейшая глазурь и изысканный декор

Украшенный собственноручно пасхальный кулич будет ярким оригинальным и неповторимым.

Уже совсем скоро православные христиане будут отмечать наиболее почитаемый, самый торжественный и радостный праздник в церковном календаре – Светлое Воскресение Христово, или Пасху.

В активной подготовке к Пасхе верующие задаются вопросом, как украсить своими руками одно из самых главных символов пасхального стола – собственноручно испеченную пасху.

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Для украшения этой обрядовой выпечки стоит использовать символику праздника и весны: цветы, гнезда, яйца, птиц, бабочек, молодые листья, фигурки кроликов, христианскую символику, в частности надписи "ХВ" и поздравления.

Лучшие украшения на пасху – съедобные

Фантастические и оригинальные куличи на Пасху выйдут у тех, кто не пожалеет потратить на это достаточно времени и фантазии. Основа почти всего съедобного пасхального декора – сахар и красители. Также можно использовать сухофрукты, орехи и шоколад. В целом можно создать невероятно изысканную пасху, используя простые и доступные ингредиенты.

Кулич на Пасху: украшения из теста

Едва ли не самым уместным украшением на пасху будут небольшие фигурные крестики. Готовят их из того же теста, что и саму выпечку. Можно также изготовить косы, спирали, буквы и цветы, листья и лепестки. Чтобы сделать пасху яркой, в тесто для украшений иногда добавляют красители.

Есть два варианта, как сделать, чтобы украшения выглядели красиво после выпечки.

Первый – нужно дождаться, пока кулич в форме подойдет, вырезать украшения и прикрепить их к его верхушке с помощью белка. Затем смазать уже украшенный кулич взбитым яйцом или сливочным маслом. Готовую и еще горячую пасху полить сиропом.

Во вторых, можно отдельно от кулича испечь декор из теста, а затем прикрепить к уже испеченной сдобе. Так можно быть уверенным в результате, поскольку украшения из дрожжевого теста поднимутся во время выпечки.

Украшение кулича глазурью

Традиционно куличи на Пасху украшают белой глазурью из смеси белков и сахара. Однако здесь важно правильно ее приготовить – соблюсти такие пропорции ингредиентов, чтобы помадка обязательно застыла и не растеклась. Такой кулич будет иметь опрятный и аппетитный вид.

Сахарная глазурь на кулич

Смешать 1 ст. сахарной пудры мелкого помола 4 ст. л. кипяченой воды, добавить краситель и ароматическую добавку по вкусу (лимонный сок, например, обогатит вкус глазури). Хорошо перемешать смесь и нагреть примерно до 40°. Если получилась очень жидкая смесь – добавить еще сахарной пудры, если слишком густая – воды. Наносить сахарную глазурь на куличи нужно сразу после приготовления.

Помадка из сахара и белков

Для приготовления взять 1 белок (яйцо должно быть свежим) и взбить его с 1 ч. л. лимонного сока. Постепенно ввести в белок 1 ст. тонко смолотой сахарной пудры. Густоту глазури можно регулировать с помощью количества лимонного сока и сахарной пудры. Использовать такую глазурь обязательно следует сразу, чтобы она не успела застыть.

Фруктовая глазурь для куличей

Готовится такая глазурь из фруктовых и ягодных соков, благодаря чему можно получить различные оттенки и вкус. 1 яичный белок взбить в сильную пену, добавить примерно 1 ст. тонко смолотой сахарной пудры, а после чего около 3 ст. л. сока фруктов или ягод. Густота этой глазури регулируется соком и сахарной пудрой.

Помадка из маршмэллоу

Выложить зефиринки маршмэллоу (200 г), сливочное масло (2 ст. л.) и лимонный сок (2 ст. л.) в огнестойкую посуду и поместить на водяную баню, но огонь сделать небольшой, чтобы зефир на прилипал к очень горячей посуде. Зефир нужно часто помешивать.

Когда зефир растает, добавить 150-200 г сахарной пудры. Если масса окажется очень густой, можно влить еще лимонного сока. В горячем виде наносить глазурь на куличи сразу же посыпать украшениями, потому что такая глазурь очень быстро застывает. После нанесения через некоторое время глазурь станет более гладкой, идеальной, она как бы разглаживается. Можно добавить красители.

Пасхальный кулич: декор мастикой

Мастика открывает широкие возможности в украшении кулича. Из нее, как из пластилина, можно вылеплять и вырезать фигурки, цветы, листочки, а также традиционные украшения для куличей.

Молочная мастика для кулича

Такая мастика готовится из сгущенного молока. Нужно взять 160 г сухого молока, смешать с 160 г сахарной пудры и просеять. Сделать углубление в этой сухой смеси и постепенно ввести 200 г сгущенного молока и 2 ч. л. лимонного сока. Затем вымесить мастику до однородности и завернуть в пленку. Ее можно покрасить красителями в любой цвет. Раскатать мастику и покрыть ею кулич, а также изготовить из нее различные фигурки для завершения украшения.

Украшение кулича посыпками, мармеладом, шоколадом

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С помощью съедобной цветной посыпки, мармелада, сухофруктов и конфет можно просто и без лишних усилий создать невероятные узоры. Нужно только открыть пакетик с посыпкой, нарезать мармелад, намазать кулич глазурью или медом и дать волю фантазии, украшая кулич своими руками.

Традиционно можно выложить на верхушке кулича буквы Х и В (то есть "Христос Воскрес!"). Нанести буквы можно цветной сахарной посыпкой, изюмом, другими сухофруктами, орехами, а также шоколадом, маршмэллоу и даже макарунами. Для более творческих личностей подойдет вариант нарисовать специальными пищевыми красками на белой глазури какой-то узор или рисунок.