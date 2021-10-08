Отец политика обратился к нему с просьбой прекратить голодовку.

Экс-президент Грузии и глава Исполнительного комитета реформ Украины Михеил Саакашвили, который 1 октября объявил голодовку, сильно похудел. Оказывается, политик потерял уже около 12 килограмм веса.

Об этом после посещения Саакашвили сообщил его адвокат Бека Басилая, передает издание "Новости - Грузия".

По словам правозащитника, состояние здоровья политика может ухудшиться.

"Визуально, если на него посмотреть, видно, что человек похудел. Насколько я знаю, похудел примерно на 12 килограмм. С каждым днем состояние его здоровья начнет постепенно ухудшатся, если уже не ухудшилось. Морально он бодр", - рассказал адвокат.

Также он сообщил, что у политика по-прежнему нет возможности совершать телефонные звонки. Прокуратура ограничила права Саакашвили, по словам Басилая, это решение было незаконным.

Читайте такжеСША отреагировали на задержание Саакашвили в Грузии "настойчивым" призывомУже в понедельник, 11 октября, Саакашвили может увидеть своих родителей и детей. Ранее даже матери задержанного не позволили с ним встретиться. Также адвокат рассказал, что политику принесли в камеру еще один матрас и телевизор.

Отец экс-президента Грузии, Николоз Саакашвили, встревожен состоянием сына. На своей странице в Facebook он обратился к политику и попросил его прекратить голодовку.

"Миша! Обращаюсь к тебе как врач и как отец. Дело касается голодовки, которая ничего хорошего не принесет твоему здоровью, только навредит. Ты решил поддержать страну, и надо до конца стоять рядом с народом... Голодовка на определенном этапе сделала свое дело в качестве протеста. А сейчас нужно мобилизовать твою энергию вместе с народом. Знай, голодовка уже льет воду на мельницу врагов. Прошу тебя прекратить эту акцию, набраться сил и энергии для последующей борьбы", - написал отец Саакашвили.

Задержание Михеила Саакашвили - справка УНИАН

28 сентября Саакашвили заявил о том, что он возвращается в Грузию на выборы. 1 октября политик рассказал о прибытии в Батуми, показав загадочное видео.

Сначала власти Грузии отрицали, что Саакашвили уже прибыл в стране. После этого стало известно, что политика задержали.

Адвокат Саакашвили назвал его арест "политическим актом". После этого посла Грузии вызвали "на ковер" в МИД Украины. Председатель фракции "Слуга народа" Давид Арахамия заявил, что из-за задержания Саакашвили "будет серьезный дипломатический скандал".

Вечером того же дня, когда политика взяли под стражу, против него возбудили уголовное дело. После этого стало известно, что Саакашвили влюбился в украинского нардепа, они сделали публичное признание.

Читайте такжеАдвокат Саакашвили высказался о его возможной экстрадиции в УкраинуПрезидент Грузии отказалась помиловать Саакашвили, а в прокуратуре исключили экстрадицию политика в Украину. В ответ на это он объявил себя политзаключенным и решил голодать.

Председатель правящей партии Грузии Ираклий Кобахидзе заявил, что Саакашвили готовил государственный переворот.

3 октября Зеленский рассказал, как в Украине работают над возвращением Саакашвили. После этого появилась информация о том, что политик въехал в Грузию в вентиляционной кабине трейлера. Помимо этого, премьер страны обвинил Саакашвили в планировании убийств оппозиционеров.

4 октября стало известно, что Грузия не намерена выдавать Саакашвили Украине. После этого политик написал письма Зеленскому и Гордону. В первом он назвал себя "узником Путина", а во втором - поблагодарил журналиста за поддержку.

Автор: Полина Кузенко