Саакашвили и Ясько записали соответствующее видео перед его выездом в Грузию.

Глава Исполнительного комитета реформ в Украине и бывший президент Грузии Михеил Саакашвили и народный депутат от фракции "Слуга народа" Елизавета Ясько заявили, что влюблены друг в друга.

Соответствующее совместное видео опубликовала Ясько в Facebook.

"Я думаю, что просто нужно объявить, что мы вместе, и мы влюблены друг в друга. И что у нас совместная жизнь. И хочу всем пожелать счастья, а также хотел бы, чтобы люди желали счастья и нам", - сказал Саакашвили.

В свою очередь, Ясько объяснила, что это видео было записано до отъезда Саакашвили в Грузию, а также подтвердила, что находится в отношениях с экс-президентом Грузии.

Ясько подчеркнула, что "мы вместе" и "любим друг друга и поддерживаем".

"Любовь и борьба за свое государство - это самое благородное дело! И я поддерживаю его борьбу. Потому что только настоящие борцы с таким большим сердцем и любовью к своему государству могут менять мир! Только такие, как Миша, готовы рисковать за свою Родину. Я его полностью поддерживаю. Потому что поступила бы так же за Украину", - заявила Ясько.

Задержание Саакашвили в Грузии: что известно

В пятницу, 1 октября, в Грузии задержали третьего президента страны Михеила Саакашвили. Его арестовали местные правоохранители. Премьер-министр страны Ираклий Гарибашвили заявил, что правоохранители знали о прибытии Саакашвили в Грузию. Также политик отметил, что Саакашвили поместили в пенитенциарное учреждение.

Адвокат Бека Басилая назвал задержание Саакашвили "политическим актом" и добавил, что не смог пообщаться с задержанным.

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В Грузии Саакашвили объявлен в розыск - он не был на родине последние восемь лет. Его заочно приговорили к шести годам заключения, признав виновным в организации нападения на бывшего грузинского депутата Валерия Гелашвили.

Грузинские власти неоднократно заявляли, что Саакашвили после возвращения в страну будет задержан.

1 октября Саакашвили заявил, что прибыл в Грузию и находится в Батуми. В свою очередь Министерство внутренних дел Грузии заявляло, что Саакашвили грузинский границу не пересекал.

Ранее Саакашвили заявлял, что полетит в Грузию 2 октября - в день местных выборов - рейсом Киев-Тбилиси. Он даже показывал фото своего билета на самолет. По словам Саакашвили, решается судьба его страны, он не сможет наблюдать за этим в стороне.

Автор: Виталий Саенко