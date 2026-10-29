Россия, вероятно, готовит высадку в Херсоне под прикрытием перемирия, – BILD

Украинские солдаты на Херсонском направлении сообщают о значительной активности оккупантов в этом районе.

Российские войска, вероятно, пользуются временным перемирием вокруг Олешек, чтобы подготовить какую-то масштабную наступательную операцию, возможно, даже попытку высадки в Херсоне. Об этом сообщает немецкое издание BILD со ссылкой на украинских военных.

Как пишет издание, после нескольких месяцев осады и постоянных российских атак вокруг Олешек в Херсонской области установилось перемирие. Оно стало возможным благодаря общественному давлению и посредничеству Ватикана. К усилиям по этому вопросу также присоединилась первая леди США Мелания Трамп.

На фоне прекращения огня российские военные обнародовали видео разминирования дороги между Олешками и Раденском. Этот маршрут, который оккупанты ранее практически полностью заминировали, планируется использовать для эвакуации местных жителей, запланированной на субботу.

Видео дня

В то же время украинские военные, на которых ссылается BILD, сообщают о признаках подготовки россиян к боевым действиям. По их словам, российские грузовики "КамАЗ" с боевыми группами непрерывно движутся по дорогам, а промышленную зону Каховки оборудуют сетками для защиты от дронов.

По информации собеседников издания, россияне также накапливают реактивные системы залпового огня "Град" в лесу вблизи Раденска, вырубают деревья и укрепляют укрытия. Подобное перемещение военных грузовиков фиксируется и в районе Голой Пристани. Кроме того, оккупанты приближают подразделения беспилотников к Днепру.

"Они готовят что-то плохое", – отмечает украинский военный, описывая действия российских сил.

По оценке собеседников BILD, после окончания перемирия 1 ноября ситуация может обостриться.

"После окончания перемирия ситуация однозначно ухудшится", – заявил другой украинский солдат, также предположив, что россияне попытаются форсировать Днепр.

Ситуация вокруг Олешек

Как писал УНИАН, уполномоченный Верховной Рады по правам человека Дмитрий Лубинец отправился в Олешки для личного сопровождения гуманитарной миссии по эвакуации жителей оккупированного города. Он подчеркнул, что переговоры о ее проведении были сложными и длительными.

Согласно обнародованному документу, эвакуированных граждан сначала доставят из Олешек в Анапу, откуда военно-транспортным самолетом перевезут в белорусский Гомель, а дальше они смогут добраться до подконтрольной Украине территории.

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