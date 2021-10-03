Предполагается, что грузовик прибыл в порт Поти паромом из Украины.

Бывший президент Грузии Михэил Саакашвили пересек ее границу на трейлере.

Об этом сообщает грузинское издание CNews со ссылкой на конфиденциальный источник.

По информации анонима, весь путь бывший президент провел в вентиляционной кабине машины, отмечает "Эхо Кавказа".

Родственник водителя трейлера Элгуджи Цомая заявил, что тот давно работает водителем и возит из Грузии в Украину зелень. Уроженец Абаши якобы является и владельцем квартиры в Тбилиси, в которой был задержан Михаил Саакашвили. Ранее прокуратура назвала лишь инициалы мужчины: Э. Ц. Ему предъявлены обвинения в укрывательстве преступлений.

Источник также сообщил изданию, что трейлер пересек границу Грузии в Поти. Таким образом, предполагается, что грузовик прибыл в порт паромом из Украины. В Поти Элгуджа Цомая сменил машину и на своем личном легковом автомобиле доставил Саакашвили в Батуми.

Источник при этом опровергает информацию о том, что экс-президент находился в Грузии четыре дня, прежде чем его задержали. Он утверждает, что снятые в Батуми видео были записаны накануне вечером (вероятно, вечером 30 сентября), и выложены в сеть уже из Тбилиси.

По данным издания, о возвращении Саакашвили на родину практически никто не знал, в том числе его ближайшие соратники.

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Задержание Саакашвили в Грузии

Ранее Саакашвили, имеющий гражданство Украины, заявлял, что полетит в Грузию 2 октября - в день местных выборов. По словам Саакашвили, решается судьба его страны, он не сможет наблюдать за этим со стороны. 1 октября Саакашвили заявил, что прибыл в Грузию и находится в Батуми.

Позже стало известно, что Саакашвили задержали и поместили в пенитенциарное учреждение.

После задержания Саакашвили заявил, что считает себя политическим заключенным, и объявил голодовку.

В Грузии Саакашвили объявлен в розыск - он не был на родине последние восемь лет. Его заочно приговорили к шести годам заключения, признав виновным в организации нападения на бывшего грузинского депутата Валерия Гелашвили. Грузинские власти неоднократно заявляли, что Саакашвили по возвращении в страну будет задержан.

1 октября пресс-секретарь президента Украины Сергей Никифоров сообщил, что президент Владимир Зеленский обеспокоен новостями из Грузии, где задержали Саакашвили. По словам представителя главы государства, посольство Украины в Грузии пока не получило официальной информации о задержании.

Глава правящей партии Грузии Ираклий Кобахидзе заявил, что бывший президент страны Михеил Саакашвили готовил государственный переворот. Кобахидзе рассказал, что Саакашвили задержали в Грузии в рамках заранее спланированной секретной операции.

Президент Грузии Саломе Зурабишвили отказалась помиловать своего предшественника Михеила Саакашвили. Она добавила, что ей было неприятно видеть, как бывшего президента арестовывали на камеры, но признала, что того "требовало верховенство закона". По словам Зурабишвили, действия Саакашвили "привели к дестабилизации в стране".

Автор: Тамара Отовская