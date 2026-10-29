'Все контролируют военные': Флэш рассказал, как в Украине работает частная ПВО

В Украине уже действует частная компания в сфере противовоздушной обороны, которая использует турели, дроны-перехватчики и средства РЭБ для защиты инфраструктуры.

В Украине уже работает частная система противовоздушной обороны. Об этом во время общения с журналистами рассказал советник президента Украины Владимира Зеленского по вопросам развития технологических направлений обороны Сергей (Флэш) Бескрестнов, передает корреспондент УНИАН.

"Мы показываем примеры того, как это работает. Мы не говорим, что там будут какие-то частные "Гепарды", например. Если мы говорим о частной ПВО, это прежде всего турели, это перехватчики. Это такой сегмент, который, скажем, не имеет активного военного применения. Потому что нельзя взять "Новую почту" и дать им какие-то ракеты. Но мобильные огневые группы, решения на основе перехватчиков, система РЭБ – это сейчас очень хорошо работает", – сказал Флэш.

Он добавил, что все вооружение, приобретённое частными компаниями, должно согласовываться с военными. Также Флэш подчеркнул, что всем этим вооружением также управляют непосредственно военнослужащие.

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"Многие думают, что я могу купить ПВО и делать, что хочу, стрелять, куда хочу. Нет, так не работает. Частная ПВО создает инфраструктуру, принимает меры, вкладывает туда деньги, но всем управляют военные – патроны, цели, куда стрелять, как стрелять. Потому что иначе нельзя, это единая система защиты нашей страны", – подчеркнул Флэш.

Частная ПВО в Украине: что известно

Напомним, о начале работы частных комплексов ПВО в Украине сообщали в апреле 2026 года. Тогда DW отмечало, что первые такие точки уже начали работать по российским целям. По данным издания, такие точки состоят из стационарных башен с крупнокалиберными пулеметами, установленных возле объекта, и центра дистанционного управления турелями.

Отметим, что 27 октября "Новая почта" официально подтвердила, что у нее уже есть частная ПВО, которая уже сбивала российские "Шахеды". В компании также отметили, что частный бизнес может иметь собственные службы для тушения пожаров на своих производственных объектах после вражеских атак. Отмечалось, что на фоне этого крупные украинские компании уже ищут в Европе пожарные машины.

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