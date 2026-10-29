Нацбанк укрепил гривню по отношению к доллару: официальный курс валют на 30 октября

Курс гривни к евро установлен на уровне 50,68 грн/евро.

Национальный банк Украины установил на пятницу, 30 октября, официальный курс доллара к гривне на уровне 45,53 гривни за доллар, таким образом украинская валюта укрепилась на 6 копеек по сравнению с предыдущим показателем.

Согласно данным на сайте регулятора, по отношению к евро гривня также укрепила свои позиции: официальный курс европейской валюты на пятницу установлен на уровне 50,68 гривни за один евро, то есть гривня укрепилась на 9 копеек.

На межбанковском валютном рынке Украины по состоянию на 16:00 котировки гривни к доллару установились на уровне 45,51/45,54 грн/долл., а к евро – 50,63/50,64 грн/евро.

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Курс валют в Украине – последние новости

В валютных обменных пунктах средняя стоимость доллара 29 октября составляла 46,60 грн/долл., а продать доллар можно по курсу 46,30 гривни. Курс наличных евро в обменных пунктах сегодня составляет 51,90 грн/евро, а курс продажи – 51,50 грн/евро.

Курс доллара к гривне в "ПриватБанке" 29 октября вырос на 4 копейки и составил 45,99 гривни за доллар. Курс евро в банке вырос на 36 копеек и составляет 51,75 гривни за евро. В то же время продать американскую валюту в банке можно по курсу 45,39 гривни, а евро – по курсу 50,75 гривни за единицу иностранной валюты.

Директор департамента финансовых рынков и инвестиционной деятельности "Глобус Банка" Тарас Лесовой сообщил, что в период с 2 по 8 ноября курс доллара будет находиться в диапазоне 44,85–45,7 грн, а евро – 50–52 грн.

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