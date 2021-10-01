Грузинскому экс-президенту грозит еще до пяти лет лишения свободы за незаконное пересечение границы страны.

После задержания в Грузии экс-президента страны, а ныне гражданина Украина Михеила Саакашвили против него возбудили уголовное дело по статье о незаконном пересечении границы.

Об этом сообщили в пресс-службе грузинской прокуратуры.

"МВД расследует факт незаконного пересечения границы Михеилом Саакашвили - преступление, предусмотренное статьей 344 Уголовного кодекса Грузии. Все необходимые и процессуальные следственные действия по делу проводятся в активном режиме", - отметили в ведомстве.

Также в прокуратуре добавили, что сейчас Саакашвили помещен в исправительное учреждение для исполнения судебных решений, напомнив, что ранее грузинские суды трех инстанций приговорили его к 6 годам лишения свободы.

Новая статья предполагает еще до пяти лет заключения.

Задержание Саакашвили в Грузии

Об аресте Михеила Саакашвили в Тбисили стало известно 1 октября. Он был арестован местными правоохранителями, вернувшись на родину впервые за 8 лет.

Читайте такжеВласти Грузии отрицают появление Саакашвили в странеПо словам премьер-министра Грузии Ираклия Гарибашвили, у полиции была предварительная информация о перемещении Саакашвили из Украины в Грузию.

Адвокат политика Бека Басилая утверждает, что еще не смог связаться с ним, и называет задержание своего клиента политическим актом.

Ранее Саакашвили заявлял, что полетит в Грузию 2 октября - в день местных выборов - рейсом Киев-Тбилиси. По словам Саакашвили, решается судьба его страны, он не сможет наблюдать за этим в стороне.

Но уже 1 октября Саакашвили объявил, что прибыл в грузинский Батуми.

После его задержания Министерство иностранных дел Украины вызвало посла Грузии для получения официальной информации об основаниях и обстоятельствах случившегося.

Автор: Станислав Кожемякин