'Укрзализныця' пересмотрит правила безопасности после российского теракта в Днепре

В результате нападения на вокзал погибли 14 человек, ещё 14 получили ранения.

После удара РФ по вокзалу Днепра "Укрзализныця" пересмотрит протоколы безопасности, чтобы лучше реагировать на угрозы и обеспечивать эвакуацию людей в безопасные места. Об этом государственная компания сообщила в своем Telegram-канале.

"В очередной раз мы тщательно пересмотрим все наши протоколы, чтобы определить, что еще можно сделать, или что можно ускорить в то время, которое остается на реакцию, чтобы каждый и каждая без исключения смогли переместиться в безопасное место", - сообщили там.

В компании добавили, что РФ нацеливается на вокзалы, платформы, станции и все поезда - как дальнего следования, так и пригородные. В таких условиях крайне важно сохранять максимальную бдительность и соблюдать инструкции по безопасности.

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Напомним, в результате сегодняшней атаки на вокзал в Днепре погибли 14 человек, ещё 14 получили ранения. Шестеро находятся в тяжёлом состоянии, среди них 11-летний мальчик.

Удар пришелся на одну из платформ, возле которой находился поезд № 866 по маршруту Днепр - Запорожье. Несмотря на предупреждения о повышенной опасности, на платформе оставались люди.

В самой "Укрзализныце" заявляют, что предупредили пассажиров об угрозе и эвакуировали их из электрички более чем за 10 минут до удара.

Российские войска сегодня также атаковали Чернигов, в результате чего вспыхнули пожары, есть погибшие. Глава Черниговской городской военной администрации Дмитрий Брыжинский подчеркнул, что российские войска атаковали центральную часть города. В результате атаки пострадали обычные мирные жители.

Другие случаи российских атак на пассажирские поезда

По словам председателя правления "Укрзализныци" Александра Перцовского, в прифронтовых населенных пунктах железнодорожный подвижной состав и инфраструктура остаются одними из главных целей врага.

Так, в сентябре российские войска дважды нанесли прицельные удары с помощью беспилотников "Шахед" по поезду маршрута Киев - Сумы на подъезде к Сумам. К счастью, в результате атаки никто не пострадал.

Также недавно россияне атаковали беспилотником типа "Шахед" поезд, следующий по маршруту Харьков - Изюм. В результате удара пострадали семь человек.

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