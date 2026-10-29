Глава Европейского центробанка досрочно уходит с поста: кто может занять её место

Среди основных претендентов на пост нового главы ЕЦБ – Пабло Эрнандес де Кос и Клаас Кнот.

Президент Европейского центрального банка (ЕЦБ) Кристин Лагард досрочно уйдет с поста 7 февраля 2027 года, хотя ее полномочия должны были истечь только в октябре того же года. Об этом сообщила сама глава центробанка.

"Я только что сообщила своим коллегам, что 7 февраля 2027 года покину пост президента ЕЦБ", – написала она в сети X.

Уход Лагард открывает одну из важнейших страниц борьбы за лидерство в Европе, победителю которой предстоит управлять процентной политикой для 21 государства-члена еврозоны и их населения, насчитывающего более 350 миллионов человек.

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По данным Bloomberg, на пост Лагард претендуют испанец Пабло Эрнандес де Кос и голландец Клаас Кнот. Экономисты считают, что фаворитом является де Кос – бывший глава Банка Испании, который в настоящее время возглавляет Банк международных расчетов.

В то же время в гонке могут появиться и неожиданные претенденты. Bloomberg напоминает, что Кристин Лагард в свое время вошла в список кандидатов на пост главы ЕЦБ в последний момент.

Отставка Лагард приходится на сложный период для ЕЦБ. Банк пытается сдержать рост инфляции, вызванный войной в Иране. Это происходит на фоне усиления геополитической напряжённости, нестабильности на рынке облигаций и значительных расходов европейских стран на оборону и инфраструктуру.

Чем известна Кристин Лагард

Кристин Лагард возглавила ЕЦБ в рамках договоренности между президентом Франции Эммануэлем Макроном и тогдашней канцлером Германии Ангелой Меркель. В результате Лагард заняла пост президента ЕЦБ, а Урсула фон дер Ляйен возглавила Европейскую комиссию.

Руководство Кристин Лагард в ЕЦБ пришлось на период нескольких масштабных кризисов, среди которых пандемия COVID-19, полномасштабное вторжение России в Украину и торговое противостояние с США.

Лагард известна, в частности, тем, что призвала изменить механизм принятия решений в Евросоюзе, заменив право вето отдельных стран голосованием большинством голосов. По её словам, одно вето может разрушить коллективные интересы других стран.

В прошлом году СМИ сообщали, что Лагард рассматривала возможность досрочного ухода с поста в ЕЦБ, чтобы присоединиться к руководству Всемирного экономического форума.

Европейский центральный банк – последние новости

Ранее УНИАН писал, что Европейский центральный банк перешел к финальному этапу разработки новой серии евробанкнот. Регулятор отобрал 10 вариантов дизайна, которые были распределены между двумя основными тематическими направлениями.

В голосовании по дизайну новых евробанкнот приняли участие около 9,96 млн граждан Евросоюза. Оно проходило с 23 июля по 21 сентября. Высокую активность в голосовании продемонстрировали представители всех возрастных групп, в частности молодежь.

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