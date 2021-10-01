Саломе Зурабишвили категорически отреагировала на возможность освободить своего предшественника от уголовной ответственности.

Президент Грузии Саломе Зурабишвили отказалась помиловать своего предшественника Михеила Саакашвили, который был задержан в Батуми.

Об этом сообщает грузинская редакция "Радио Свобода".

"Все едины перед законом. Многие сегодня спрашивают: помилует ли президент Саакашвили. Ответ один, простой и окончательный: нет, никогда", - заверила Зурабишвили во время брифинга 1 октября, обвинив своего предшественника в том, что его режим "попирал права человека, свободный бизнес и верховенство закона".

Зурабишвили добавила, что ей было неприятно видеть, как бывшего президента арестовывали на камеры, но признала, что того "требовало верховенство закона".

"Он принял неприемлемое для президента страны решение, когда ушел из гражданства и когда нарушил сегодня границу и закон, попытавшись подорвать авторитет государственных правоохранительных органов", - говорит президент Грузии.

По ее словам, действия Саакашвили "привели к дестабилизации в стране".

Задержание Саакашвили в Грузии

Об аресте Михеила Саакашвили в Батуми стало известно 1 октября. Он был арестован местными правоохранителями, вернувшись на родину впервые за 8 лет.

Читайте такжеПротив задержанного в Грузии Саакашвили возбуждено новое уголовное делоПо словам премьер-министра Грузии Ираклия Гарибашвили, у полиции была предварительная информация о перемещении Саакашвили из Украины в Грузию.

Адвокат политика Бека Басилая утверждает, что еще не смог связаться с ним, и называет задержание своего клиента политическим актом.

Ранее Саакашвили заявлял, что полетит в Грузию 2 октября - в день местных выборов - рейсом Киев-Тбилиси. По словам Саакашвили, решается судьба его страны, он не сможет наблюдать за этим в стороне.

Но уже 1 октября Саакашвили объявил, что прибыл в грузинский Батуми.

После его задержания Министерство иностранных дел Украины вызвало посла Грузии для получения официальной информации об основаниях и обстоятельствах случившегося.

Автор: Станислав Кожемякин