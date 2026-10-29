Россия готовит новый баллистический удар по Украине, – Зеленский

Кроме того, президент сообщил, что Силы обороны поразили пусковую установку "Искандеров".

Россия готовит новый баллистический удар по Украине. Об этом в своем вечернем обращении заявил президент Украины Владимир Зеленский, сославшись на информацию разведки.

"Сейчас есть информация от разведки о подготовке россиянами новых баллистических ударов. И нужны силы, чтобы сбивать всё это российское зло. Мы ждём соответствующих решений. Я хочу поблагодарить всех, кто действительно нам помогает! Пожалуйста, берегите себя", – заявил Зеленский.

Он также добавил, что Украина продолжает наносить удары по российским военным целям. В частности, президент подтвердил поражение ракетным ударом двух российских истребителей Су-34. Также президент сообщил о том, что украинские защитники поразили пусковую установку российского "Искандера".

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Отметим, что, по данным мониторинговых каналов, РФ может не ограничиться ударами по электроподстанциям во время массированной атаки. Отмечается, что среди потенциальных целей оказалась одна из газораспределительных станций на правом берегу Киева. Также, по их данным, под угрозой обстрела остаются подстанции в населенных пунктах в пригороде столицы, а также аэродромы.

Удары РФ по Украине

Напомним, днем 29 октября российские оккупанты нанесли сразу несколько смертоносных ударов по тыловым городам Украины. В частности, в Днепре враг с помощью дрона поразил гражданский поезд, находившийся на железнодорожном вокзале города. В результате атаки погибло не менее 14 человек. Столько же пострадавших, 13 из них – госпитализированы.

Кроме того, в тот же день оккупанты атаковали центр Чернигова. В результате удара погибли две 15-летние девушки. 23 человека пострадали, среди них четверо детей в возрасте 10, 16, 17 лет и 10 месяцев.

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