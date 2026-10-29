Хегсет уволил топ-чиновника Пентагона из-за утечки секретной информации о войне в Украине

Его обвиняют в передаче данных средствам массовой информации.

Глава Пентагона Пит Хегсет уволил одного из старших стратегических планировщиков Пентагона Бретта Сильвию за то, что тот разглашал журналистам секретную информацию о войне в Иране, Украине и других деликатных вопросах. Об этом пишет Fox News со ссылкой на источник в Пентагоне.

Отмечается, что Сильвия не прошел три проверки на полиграфе, связанные с возможным разглашением секретной информации. Незадолго до этого в Минобороны США обвинили Сильвию в его встречах с журналистами возле Пентагона. Официально власти США не подтвердили увольнение Сильвии. Однако пресс-секретарь Пентагона Шон Парнелл подтвердил определенные кадровые меры на фоне внутреннего расследования.

Журналисты напоминают, что ранее Хегсет уволил с должности еще трех чиновников Пентагона из-за утечки информации в прошлом году. Также издание отмечает, что это увольнение произошло на фоне того, что Белый дом рассматривает возможность возобновления боевых действий в Иране.

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Отметим, что на данный момент ситуация в Пентагоне остается неопределенной. Недавно американский сенатор-демократ Адам Шифф призвал Хегсета дать показания перед Сенатом в связи с нарушениями в работе Starlink в Украине. Он отметил, что это может произойти, если демократы вернут себе контроль над Сенатом.

Foreign Policy ранее отмечало, что в случае победы демократов на промежуточных выборах Хегсету могут объявить импичмент. В настоящее время чиновника обвиняют в нарушении двух основных законов: Резолюции о военных полномочиях и Закона о военных преступлениях.

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