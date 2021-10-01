В сети также появилось видео, как полиция Грузии задержала политика.

Задержание третьего президента Грузии Михеила Саакашвили – политический акт. Защита политика еще не смогла связаться с ним.

Об этом рассказала адвокат Бека Басилая в эфире телеканала Украина 24.

Басилая подтвердил, что Саакашвили действительно задержали.

"Это задержание – это политический акт. Сейчас главное, чтобы грузинский народ завтра пришел на выборы. Если победит оппозиция, то мы все увидим, как этот же премьер-министр даст новую пресс-конференцию, где скажет, что политическая ситуация изменилась и надо освободить Саакашвили", - заявил адвокат.

Читайте такжеВ Грузии задержали Михеила СаакашвилиПри этом он указал, что еще не смог пообщаться с задержанным третьим президентом Грузии.

Кроме того, появилось видео с задержанным Саакашвили. Судя по всему, эта ситуация не стала для него сюрпризом. На кадрах видно, как его ведут правоохранители, но он не унывает и улыбается.

Задержание Саакашвили в Грузии - что известно

Ранее Саакашвили заявлял, что полетит в Грузию 2 октября - в день местных выборов - рейсом Киев-Тбилиси. Он даже показывал фото своего билета на самолет. По словам Саакашвили, решается судьба его страны, он не сможет наблюдать за этим в стороне.

В Грузии Саакашвили объявлен в розыск - он не был на родине последние восемь лет. Его заочно приговорили к шести годам заключения, признав виновным в организации нападения на бывшего грузинского депутата Валерия Гелашвили.

Грузинские власти неоднократно заявляли, что Саакашвили после возвращения в страну будет задержан.

1 октября Саакашвили заявил, что прибыл в Грузию и находится в Батуми.

В свою очередь министерство внутренних дел Грузии заявило, что Саакашвили грузинскую границу не пересекал.

Автор: Анастасия Горбачева